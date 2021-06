Hannover

Mehr als eine halbe Stunde Zeit hat sich Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) für das Gespräch mit einigen Lehrkräften genommen, die am Mittwochnachmittag vor dem Kultusministerium in Hannover für eine Aussetzung des Präsenzunterrichts demonstriert haben. Solange nicht alle Lehrer, die dies wollten, zweimal geimpft seien, dürfte es keinen Unterricht in vollen Klassen geben, fordern sie. „Die Räume sind nicht größer geworden, die Abstände können in den vollen Klassen nicht eingehalten werden, aber die Pandemie ist immer noch da“, sagt Anna Macias (39), Mitinitiatorin der Demonstration.

Lehrer als „privilegierte Berufsgruppe“?

Nach Angaben des Kultusministerium sind derzeit etwa 25 Prozent der rund 96.000 Pädagogen in Niedersachsen doppelt geimpft, knapp 90 Prozent zumindest einmal. Lehrerinnen und Lehrer gehörten damit zu einer privilegierten Berufsgruppe, viele andere Menschen hätten noch nicht einmal ein Impfangebot bekommen.

Die Gesellschaft müsse Kindern für die langen Zumutungen jetztetwas zurückgeben, findet Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Quelle: Samantha Franson

Auch der anderen Forderung der Demonstranten, unverzüglich die Maskenpflicht im Unterricht unabhängig vom Inzidenzwert einzuführen, erteilte Tonne eine Absage. Das sei nicht verhältnismäßig. In Niedersachsen seien die Vorgaben zur Maskenpflicht strenger als in anderen Bundesländern. Schüler dürfen den Mund-Nasen-Schutz zurzeit nur am Sitzplatz im Unterricht abnehmen, auf dem Gelände oder auf den Fluren gilt weiterhin eine Maskenpflicht.

Demo-Teilnehmer: Schulen sind kein sicherer Ort

Olaf Rugullis (60), der wie Macias als Lehrer an der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Schneverdingen im Heidekreis arbeitet, betont, dass die Ansteckungsgefahr immer noch da sei, selbst wenn wie im Heidekreis die Inzidenz bei 0,7 liegt. Schulen seien kein sicherer Ort, und der Staat könne ihm die Verantwortung für sein Leben nicht abnehmen.

Diese Spruchbänder haben die Lehrkräfte vor dem Kultusministerium aufgehängt. Quelle: Samantha Franson

„Kindern in der Corona-Krise viel zugemutet“

Tonne erwiderte, es gehe darum das Recht auf Gesundheit mit dem Recht der Kinder auf Bildung in Einklang zu bringen und die Gesellschaft habe Kindern und Jugendlichen in dem monatelangen Lockdown und dem Homeschooling viel zugemutet, jetzt sei es auch Aufgabe der Leher, den Schülern den Weg in die Normalität zu ebnen.

Während Macias und Rugullis strengere Vorgaben forderten, sei die breite öffentliche Debatte eine andere, sagt Tonne: „Wir müssen bald erklären, warum wir an Selbstests in Schulen festhalten, während privat 50 Personen ohne Maske und ungetestet zusammen feiern dürfen.“

