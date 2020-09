Hannover

Gegner der Corona-Maßnahmen aus ganz Norddeutschland wollen am Sonnabend in Hannovers Innenstadt demonstrieren. Organisiert hat den Protest die Gruppierung Wir wachen auf Hannover. Der Aufruf wird von zahlreichen sogenannten Querdenker-Gruppierungen aus dem Norden der Republik unterstützt. Da es sich bei der Veranstaltung um die erste größere Versammlung dieser Art seit der Demonstration vor zwei Wochen in Berlin handelt, die aus dem Ruder gelaufen war, stellt sich die Polizei in Hannover auf einen Großeinsatz ein und hat strenge Auflagen erlassen. So herrscht für alle Teilnehmer am Demonstrationszug durch die Innenstadt Maskenpflicht. Die Behörde rechnet mit insgesamt rund 2000 Teilnehmern.

Demo startet am Waterlooplatz

Die Gegner der Corona-Einschränkungen wollen sich am Sonnabend um 13 Uhr auf dem Waterlooplatz versammeln. Von dort wollen sie durch die Innenstadt zum Georgsplatz ziehen. Die genaue Route steht noch nicht fest. Auf dem Georgsplatz soll ab 15.30 Uhr die Abschlusskundgebung mit zahlreichen Rednern und Musikern stattfinden. Auf dem Platz dürfen die Demonstranten die Masken wieder abnehmen, wenn sie den Beiträgen auf der Bühne im Sitzen folgen und den vorgeschriebenen Abstand einhalten. Wer sich auf dem Platz bewegt, muss die Maske wieder aufsetzen.

Verfassungsschutz warnt vor möglicher Unterwanderung der Demo

Niedersachsens Verfassungsschutzchef Bernhard Witthaut hat vor einer Unterwanderung der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen durch Extremisten gewarnt. „Das sind keine harmlosen Demonstrationen“, sagte er im Gespräch mit der HAZ. Tatsächlich sind in den einschlägigen Chat-Gruppen, auch auf dem Kanal von Wir wachen auf Hannover, regelmäßig rechtsradikale Einträge zu finden. „Erst das deutsche Volk ,verdünnen’ und den Migranten viel mehr Rechte geben, als die Deutschen jemals hatten, letztlich der Genozid“, schreibt einer der Teilnehmer.

Die Organisatoren der Veranstaltung in Hannover haben dagegen in einer Pressemitteilung den Verfassungsschutz aufgefordert, tätig zu werden, falls Hinweise darauf vorliegen, „dass Extremisten im Rahmen der Veranstaltung tätig werden wollen“. Darüber hinaus distanzierten sie sich „von Extremismus jeder Couleur“. Die Veranstalter fordern einen breit gefächerten, wissenschaftlichen Dialog zu den Auswirkungen der Corona-Maßnahmen wie „Mundschutzzwang“ auf die körperliche und psychische Gesundheit.

Parteien und Gewerkschaften rufen zum Protest gegen Demo auf

Gegen das Treffen der Gegner der Corona-Maßnahmen formiert sich inzwischen auch Widerstand. Ein breites Bündnis aus Parteien, Gewerkschaften und Jugendorganisationen ruft unter dem Motto „Auf die Plätze“ am Sonnabend zum Protest auf. Sie wollen sich ebenfalls ab 13 Uhr am Waterlooplatz versammeln. Bereits ab 12 Uhr ruft die Gruppierung Omas gegen rechts zur Demo gegen das Treffen der Querdenker auf dem Platz vor dem Holocaust-Mahnmal an der Oper auf. Dort soll ab 14 Uhr auch eine Versammlung stattfinden.

