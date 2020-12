Hannover

Bundesweit gehen Kritiker der Corona-Maßnahmen auf die Straße, bei einer Demonstration in Hannover hatte sich eine 22-jährige Rednerin mit Sophie Scholl verglichen, der Widerstandskämpferin im Dritten Reich. In ihren Leserbriefen äußern HAZ-Leser ihre Meinung: Sie sprechen von den Pflichten demokratisch orientierter Bürger und der Bedeutung von Geschichtsunterricht – aber stellen auch die Frage, wie wir als Gesellschaft mit Kritikern umgehen.

HAZ-Leserin Lisa Urbanski aus Hannover : „Den Fakten vertrauen“

„Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“: Dieser Leitspruch ist allseits bekannt, auch wenn er schon vor über 200 Jahren von Immanuel Kant verfasst wurde. Er motiviert, nicht alles einfach hinzunehmen, wie es einem vorgetragen wird – querdenken könnte man sagen. Doch was sollen jahrhundertealte Worte mir heute sagen? Vieles. Um genauer zu sein, beschreiben sie die Pflichten eines demokratisch orientierten Bürgers.

Nach Fakten streben, leben, handeln und somit auch Politik machen ist also etwas, was Kant wahrscheinlich als vernünftig bezeichnet hätte. Denn Fakten weichen keiner Meinung, Gefühlslage oder Ideologie, egal ob zur Zeit der Aufklärung, des Nationalsozialismus oder heute. Fakten sind standhaft. Deswegen darf ein Bürger mit Verstand sie nicht einfach beiseiteschieben oder verändern wollen, wie es in der Vergangenheit leider zu oft geschah. So müssen Thematiken stets im Kontext der Zeit betrachtet werden. Sonst droht die Gefahr, die Vergangenheit zu relativieren. Menschen ändern sich im Laufe der Zeit, dementsprechend ihre Grundsätze, ihre Emotions- und Gefühlslage. Solche Veränderungen und Entwicklungen können wir hinterfragen.

Was bleibt, sind die standhaften Dinge im Leben, die Fakten, auf dir wir vertrauen können und als Bürger der allseits präsenten Aufklärung auch müssen. Lisa Urbanski, Hannover

HAZ-Leser Jose Schlüter aus Hannover : „Blanker Hohn gegenüber Opfern“

Stilmittel? Nein! Was haben unser ehemaliger Bundeskanzler Helmut Kohl und Jana aus Kassel gemeinsam? Beide benutzten in der Vergangenheit einen Vergleich aus der NS-Zeit, zwar in einem anderen Kontext, dennoch mit der gleichen Intention: eine deutliche Öffentlichkeitswirkung zu kreieren und vor allem in den Medien zu polarisieren. Letztendlich sind die Beiträge nur eines: blanker Hohn gegenüber den Opfern dieser unvergesslich schlimmen Zeit. Sie zeigen, dass manch einer im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst hat und keinerlei Empathie und Respekt gegenüber den Betroffenen zeigt. Jose Schlüter, Hannover

HAZ-Leserin Susanne Schwinn aus Wunstorf : „Wie gehen wir mit Kritikern um?“

Wenn ich die hitzige Debatte um die 22-jährige Frau verfolge, die sich mit Sophie Scholl vergleicht, dann wünsche ich mir die Umsetzung der SOS-Regel, die die Schriftstellerin und Juristin Juli Zeh den AHA-Regeln an die Seite stellen möchte: Sensibilität im Umgang mit fremden Ängsten, Offenheit für abweichende Positionen, Sorgfalt beim Formulieren von eigenen Ansichten. Journalismus sollte das meiner Meinung nach besonders beherzigen. Und zusätzlich mehr recherchieren und nachfragen, weniger urteilen. Was möchte uns diese junge Frau eigentlich sagen?

Nazi-Vergleiche werden ja von allen politischen Richtungen herangezogen. Ich denke an den Handschlag von Björn Höcke und FDP-Mann Thomas Kemmerich, der mit Hitler und Hindenburg verglichen wurde. Mahnend wurde mit diesem Vergleich an den Aufstieg der NSDAP erinnert. Sind solche Vergleiche ein Ausdruck einer Gesellschaft, die Sätze zutiefst verinnerlicht hat wie „Wehret den Anfängen“ oder „So etwas darf nie wieder passieren“? Will Jana gegen „Anfänge“ Widerstand leisten und wenn ja, gegen welche? Ich weiß es leider nach ihrem Bericht nicht.

Vielleicht, dass sich Politiker daran gewöhnen, ohne parlamentarische Debatte Entscheidungen zu treffen, dass Gesetze durchgepeitscht werden, die wie im Fall des Infektionsschutzgesetzes selbst von Verfassungsrechtlern äußerst kritisch bewertet werden? Dass Denunziation in unserer Gesellschaft zur Normalität wird, dass kritische Ärzte und Wissenschaftler diffamiert werden? Dass sich eine gesellschaftliche Spaltung anbahnt und soziale und psychologische Folgen unterschätzt werden?

Alle an der Debatte Beteiligten sollten sich den Film „Die Welle“ angucken und sich fragen, an welcher Stelle im Film wir uns gerade befinden und wie wir mit Kritikern umgehen. Susanne Schwinn, Wunstorf

„In einer freiheitlichen Gesellschaft gehören die freie Meinungsäußerung und das Demonstrationsrecht zu den fundamentalen Grundwerten“: Die Corona-Proteste sorgen für Gesprächsstoff Quelle: Katrin Kutter

HAZ-Leser Michael Mente aus Hannover : „Mal nach Bergen-Belsen fahren“

Überraschend berichtete unser Sohn aus Mountain View in Kalifornien, dass dort im Fernsehen detailliert über die grauenvolle Rede von Jana aus Kassel informiert wurde. Das soll schon was heißen, da in den US-Medien nur selten auf bemerkenswerte Ereignisse vom „alten Kontinent“ eingegangen wird. Der Bericht ging sowohl auf den Kernsatz der Rede ein und wurde ergänzt durch die Szene, in der der vermeintliche Ordner aktiv wird. Es ist schade, dass gerade ein solches Ereignis als Topnachricht in den Vereinigten Staaten vermittelt wird. Die junge Dame weiß nicht, was sie da angerichtet hat. Sie sollte mal nach Bergen-Belsen fahren. Michael Mente, Hannover

HAZ-Leser Dirk Wolff-Simon aus Hannover : „Gesellschaftlicher Graben wird tiefer“

Wenn zwei dasselbe tun, ist es für den Autor offensichtlich nicht dasselbe. Demonstrieren Mitbürger aus der gesellschaftlichen Mitte für den Schutz des Klimas, scheint dies opportun zu sein, demonstrieren Selbige gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung, wird dies als Wellness-Widerstand bezeichnet. In einer freiheitlichen Gesellschaft gehören die freie Meinungsäußerung und das Demonstrationsrecht zu den fundamentalen Grundwerten.

Auch ich habe im Laufe der Jahrzehnte Demonstrationsanlässe und Redner erlebt, über die man den Kopf schütteln oder schmunzeln kann. Was der Autor den Rednern der Corona-Demo in Hannover in seinem Beitrag unterstellt, ist nicht nur pure Verleumdung, sondern in Bezug auf die durchaus einfältige Äußerung der 22-jährigen Jana aus Kassel menschenverachtende Diffamierung. Ist aufgrund ihrer unklugen Äußerung nunmehr die mediale Menschenjagd eröffnet? Wo bleibt die Selbstverpflichtung der HAZ im Sinne des Schutzes von Persönlichkeitsrechten? Ist inzwischen jeder, der gegen diese Regierung und ihre Maßnahmen demonstriert, ein Nazi?

Zweifellos, der gesellschaftliche Graben in diesem Land wird täglich breiter und tiefer. Und die Medien sollten sich fragen, ob sie durch eine unnuancierte Berichterstattung nicht geflissentlich dazu beitragen. Dirk Wolff-Simon, Hannover

HAZ-Leser Joe Faß aus Hannover : „Keinen Raum in den Medien geben“

Inhalt und Intention des Artikels teile ich. Aber nun hat es diese naive und/oder geschichtsungebildete Jana aus Kassel medial weit über die HAZ hinaus zu Berühmtheit gebracht. Ich bin nicht sicher, ob sie sich – die spöttischen Kommentare ignorierend oder nicht realisierend – nun für eine viel beachtete und damit erfolgreiche Kämpferin hält. In ihrer Szene ist anscheinend alles möglich.

Ich habe immer häufiger den Eindruck, hier wird der (zweifelhafte) Facebook-Ruhm auf die Straße und wieder zurück getragen und dabei stetig vermehrt. Sollten wir diese „Wellness-Widerständler“ nicht besser weg-schweigen, ihnen keinen Raum in den Medien geben, ihren Narzissmus nicht noch mit Aufmerksamkeit belohnen? Das ist eine offene Frage, deren Antwort mir nach Ihrem Artikel sehr schwerfällt. Joe Faß, Hannover

