Hannover

Gegner der Corona-Maßnahmen wollen erneut in Hannover demonstrieren. Am kommenden Sonnabend, 17. April, wollen sogenannte „Querdenker“ unter dem Motto „Es reicht“ durch die Innenstadt ziehen. Dabei richtet sich ihr Protest insbesondere gegen Medien. Gegen 13.30 Uhr wollen sie sich vor dem Anzeiger-Hochhaus versammeln. Von dort wollen sie zum Gebäude des Norddeutschen Rundfunks am Maschsee ziehen. Die Veranstaltung erinnert an eine Demonstration, die im November 2019 in Niedersachsens Landeshauptstadt durchgeführt worden ist. Damals hatte die rechtsextreme Partei NPD dazu aufgerufen, gegen die öffentlich-rechtlichen Medien und speziell den NDR-Reporter Julian Feldmann auf die Straße zu gehen.

Weitere Corona-Demos in Hannover und Göttingen am 1. Mai geplant

Am 1. Mai, ebenfalls ein Sonnabend, hat die Gruppe Querdenken-511 eine Kundgebung mit dem Titel „Von Menschen für Menschen, für Freiheit, Selbstbestimmung und Wiederherstellung der Grundrechte“ vor dem Neuen Rathaus am Friedrichswall angemeldet. Angezeigt wurden Teilnehmerzahlen im „niedrigen vierstelligen Bereich“, wie ein Sprecher der Polizei Hannover auf Anfrage mitteilt. Für den selben Tag hat eine andere Gruppe eine Demo am Platz der Göttinger Sieben im mit einige Hundert Teilnehmern angezeigt – unweit der anderen Versammlung.

Nach Polizeiangaben handelt es sich um stationäre Kundgebungen. Derzeit prüft die Versammlungsbehörde, ob die Veranstaltungen genehmigungspflichtig sind. In einschlägigen Telegram-Gruppen spielen Mitglieder auf die vergangenen Proteste in Berlin, Leipzig, Kassel und Stuttgart an.

Zuletzt hatten am 3. April über 10.000 Menschen in Stuttgart gegen die Corona-Politik demonstriert. Die Polizei hatte Tausende Masken- und Abstandsverstöße registriert, aber kaum eingegriffen. Obwohl die Kundgebung großteils friedlich blieb, gab es auch Angriffe auf Journalisten.

Von Manuel Behrens