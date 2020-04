Hannover

Eigentlich hätten 1000 Besucher im Theater am Aegi dabei sein sollen. Doch in Zeiten der Pandemie geht das nicht. Darum musste Gastgeber Desimo seinen „Spezialisten“ absagen – so heißt die Veranstaltung, bei der alljährlich die Publikumslieblinge gekürt werden, die zuvor mit ihrer Comedy im Spezialclub des Apollo-Kinos aufgetreten sind. Nun hat Zauberentertainer Desimo Ersatz geschaffen: In einem Livestream aus dem Lindener Kino sendet er am Dienstag, 21. April, zusammen mit Kabarettist Matthias Brodowy und dem Hamburger Zauberkollegen Jan Logemann eine den Corona-Umständen entsprechende Version des „Spezialisten“ – für die die Onlinezuschauer Eintritt zahlen müssen.

„Wir drei sind physisch – und ich hoffe auch mental – vorhanden“, sagt Desimo mit einem Schmunzeln. Ein Fernsehteam aus Hamburg zeichnet auf, was die drei im Apollo veranstalten und sendet die Show dann online. Außerdem werden auf der Kinoleinwand Videos anderer Künstler gezeigt, die dem Apollo verbunden sind. Wer das sein wird, verrät Desimo noch nicht, aber er garantiert: „Die Beiträge wurden eigens für diese Show konzipiert.“

Onlinetickets für 9,90 Euro

Etwa eine Stunden sollen Späße gemacht werden in einer Zeit, in der es für nicht nur für Comedians gerade nicht so lustig zugeht. „Es ist mal wieder schön, etwas Konkretes zu planen, statt nur Veranstaltungen absagen und verlegen zu müssen“, sagt Desimo. Und weil das für manchen der Bühnenkollegen langsam zur existenziellen Frage wird, gibt es über die Internetadresse https://savetheart.de/spezialist-spezial-2/ virtuelle Eintrittskarten ab 9,90 Euro pro Person. Je mehr gemeinsam gucken, desto günstiger wird es für den Einzelnen – elf Leute zahlen einen „Mengenrabatt“ von 69 Euro. „Wir können die Zahl nicht kontrollieren, vertrauen aber auf die Ehrlichkeit der Zuschauer“, sagt Desimo. Wer Karten bestellt, erhält einen Zugangscode, mit dem er sich in den Livestream einwählen kann. Die Aktion „Save the Art“ hat sich Zauberer Logemann ausgedacht, sie läuft in Hamburg schon sehr erfolgreich. Den Großteil der Einnahmen aus den Eintrittsgeldern gehen an die beteiligten Künstler, 30 Prozent in einen gemeinsamen Spendentopf.

Neustart am 7. September

Gut 300 Kartenbestellungen sind für den ganz speziellen „Spezialisten“ bereits eingegangen, und Desimo hofft, „dass wir die 1000-er-Marke noch knacken“. Dann wären es so viele Onlinegäste wie eigentlich am 16. April im Theater am Aegi sitzen sollten. Doch es gibt auch schon einen ganz realen Ersatztermin: Am 7. September sollen dort die Publikumslieblinge ausgezeichnet werden.

Der Livestream beginnt am Dienstag, 21. April, um 17.30 Uhr, Wiederholungen werden am gleichen Tag um 20.15 Uhr und am Mittwoch, 22. April, um 22.30 Uhr gesendet.

Von Juliane Kaune