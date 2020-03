Inmitten der einschneidenden Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus wächst die Solidarität. Viele Hilfsangebote entstehen in diesen Tagen. Aber auch die Fallzahlen der Infizierten - und auch der an Covid-19-Folgen Verstorbenen - nehmen zu. Alle Informationen und Entwicklungen zur Corona-Lage in Hannover und Niedersachsen gibt es in unserem Ticker zum Nachlesen.