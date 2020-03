Geduld ist gefragt. Noch ist an den aktuellen Fallzahlen der Corona-Infizierten nicht ablesbar, ob die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus greifen. In der Region wächst die Sorge um Ernten, weil Erntehelfer nicht mehr ins Land gelassen werden. Und erste Schützenfeste werden abgesagt. Alle Informationen und Entwicklungen zur Corona-Lage in Hannover und Niedersachsen gibt es in unserem Liveticker.