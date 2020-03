Polizeikommissar Patrick Stelter kontrolliert in der Region Hannover, ob die Menschen in Zeiten der Coronakrise auf Abstand gehen oder nicht. Obwohl sich die meisten einsichtig zeigen, begleitet den 32-Jährigen dabei stets ein mulmiges Gefühl. Er ist einer von „Hannovers Helden in der Corona-Krise“, die wir an diesem Wochenende in einer Serie vorstellen.