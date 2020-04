+++ Corona-Folgen belasten den Arbeitsmarkt +++

Die Folgen der Corona-Pandemie für Betriebe und Arbeitnehmer im Nordwesten stehen am Donnerstag, 10 Uhr, im Zentrum der neuen Arbeitsmarktstatistik für den April. Darin wird zum ersten Mal detailliert abzulesen sein, welche Auswirkungen etwa die Schließung von Unternehmen oder wegbrechende Umsätze in der Wirtschaft in Niedersachsen und Bremen haben. Für den März hatte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) zunächst nur den Zeitraum bis zum 12. März abbilden können - vor dem „Lockdown“.Bezogen auf die verkürzte Spanne waren in Niedersachsen zuletzt 3,3 Prozent weniger Arbeitslose gemeldet als im Vormonat, ihre Zahl sank auf 220 490, die Quote nahm um 0,2 Punkte auf 5,1 Prozent ab. Im Land Bremen wurden in den ersten knapp zwei März-Wochen 36 011 Menschen ohne Job registriert, ein Minus von 1,9 Prozent im Vergleich zum Februar. Die Quote nahm um ebenfalls 0,2 Punkte auf 10,0 Prozent ab.