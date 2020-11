Hannover

Trotz der steigenden Zahl von Corona-Infektionen befindet sich nach Angaben des niedersächsischen Kultusministeriums derzeit nur eine Dutzend Schulen in Hannover und im Umland im sogenannten Szenario B. Dabei werden die Klassen geteilt, die Schüler wechseln sich mit Präsenzunterricht und Homeschooling ab. Offenbar kommt das Gesundheitsamt derzeit kaum hinterher, bei Corona-Fällen an Schulen offizielle Quarantäne-Anordnungen auszusprechen. Dadurch hakt auch der Übergang der betroffenen Schulen ins sogenannte Wechselmodell.

Voraussetzungen dafür sind: Mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche (7-Tage-Inzidenz) in der Region Hannover (oder in einem Landkreis) und außerdem eine Quarantäne-Anordnung des Gesundheitsamts. Derzeit gibt es laut Kultusministerium rund 30 Schulen, in denen die Schulleitung, offenbar vorsorglich, einzelne Klassen, Kohorten oder Jahrgänge nach Hause geschickt hat.

Anzeige

Das sind die von Corona betroffenen Schulen

Die nachfolgenden Schulen in der Region Hannover sind laut Kultusministerium derzeit von der Corona-Pandemie betroffen (Stand: Dienstagvormittag):

Komplett geschlossen: Grundschule Kardinal-von Galen-Schule in Hannover (bis 9. November)

Kardinal-von Galen-Schule in (bis 9. November) Schulen, in denen einzelne Klassen, Kohorten oder Jahrgänge zu Hause bleiben: IGS Burgwedel, Gymnasium Großburgwedel , Grundschule Fridtjof-Nansen-Schule Hannover , BBS 14 Hannover , Grundschule Tiefenriede Hannover , Grundschule am Welfenplatz, Herschelschule Hannover , BBS Hannover , Tellkampfschule Hannover , IGS Stöcken Hannover , Goetheschule Hannover , Dietrich-Bonhoeffer-Realschule, BBS 12 Hannover , Sophienschule Hannover , Pflegecampus Hannover , Johannes-Kepler-Realschule Hannover , KGS Hemmingen , Erich Kästner Oberschule Laatzen , Albert-Einstein-Gesamtschule Laatzen , Grundschule Ingeln-Oesselse , Grundschule Gleidingen , Gutzmannschule Langenhagen , IGS Langenhagen , IGS Lehrte, Gymnasium Lehrte, Grundschule Lehrte-Süd, BBS Neustadt, VGS Letter, BBS Springe, IGS Wedemark.

IGS Burgwedel, Gymnasium , Fridtjof-Nansen-Schule , BBS 14 , Tiefenriede , am Welfenplatz, Herschelschule , BBS , Tellkampfschule , IGS , Goetheschule , Dietrich-Bonhoeffer-Realschule, BBS 12 , Sophienschule , Pflegecampus , Johannes-Kepler-Realschule , , Oberschule , Albert-Einstein-Gesamtschule , , , Gutzmannschule , IGS , IGS Lehrte, Gymnasium Lehrte, Lehrte-Süd, BBS Neustadt, VGS Letter, BBS Springe, IGS Wedemark. Schulen mit Wechselmodell: BBS 12 Hannover , Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Hannover , Johannes-Kepler-Realschule Hannover , Pflegecampus Hannover , IGS Langenhagen , Grundschule Lehrte-Süd, KGS Pattensen , BBS Springe.

BBS 12 , Dietrich-Bonhoeffer-Realschule , Johannes-Kepler-Realschule , Pflegecampus , IGS , Lehrte-Süd, , BBS Springe. Nach Recherchen der HAZ sind außerdem die folgenden Schulen betroffen: Friedrich-Ebert-Schule Langenhagen , Grundschule Adolf-Reichwein Langenhagen , Grundschule Engelbostel, Grundschule Kaltenweide.

Von Mathias Klein