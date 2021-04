Hannover

Im Parkhaus am Zoo werden bereits Antigen-Corona-Schnelltests für Autofahrer angeboten, jetzt kommt ein zweites sogenanntes Drive-In in der Landeshauptstadt hinzu. Die Firma Bernabeum aus Magdeburg eröffnet es am Mittwoch, 28. April, auf dem Schützenplatz. „Wir erreichen eine Kapazität von 5000 Tests pro Tag“, sagt Sprecher Daniel Heuer. Das Angebot ist kostenlos. Der Zoo wiederum erweitert sein Testzentrum um ein Angebot für Fußgänger.

Bernabeum hat auf dem Schützenplatz vier Testspuren angelegt, die montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr und sonnabends von 9 bis 16 Uhr zur Verfügung stehen. Der Ablauf funktioniert kontaktlos und ohne Wartezeiten, verspricht das Unternehmen.

Terminbuchung und Anmeldung laufen via Internet

Voraussetzung ist eine Anmeldung unter www.schnelltest-ha.de im Internet, wo man sich mit Namen, Anschrift, Geburtsdatum und Personalausweisnummer registriert. Daraus erzeugt Bernabeum einen QR-Code mit Terminzuweisung, den man sich ausdrucken oder auf das Smartphone schicken lassen kann.

Ergebnis kommt nach 20 Minuten

Der Ablauf auf dem Schützenplatz ähnelt dann dem in Drive-In-Restaurants. An der Zufahrt zeigen Autofahrer ihren QR-Code dem Personal und erhalten im Gegenzug einen weiteren in zweifacher Ausfertigung. Dann fahren sie weiter zu einem der Pagodenzelte an den Testspuren. Dort führt geschultes Personal den eigentlichen Test durch, wertet ihn aus und behält eine Ausfertigung des QR-Codes ein und wartet. Nach 20 Minuten kann man den Code im Internet abrufen und das Testergebnis einsehen.

Erweiterung am Zoo

Das Drive-In-Testzentrum am Zoo bekommt ebenfalls von Mittwoch an eine Erweiterung als sogenanntes Walk-In – also für Fußgänger. „Im Parkhaus haben sich bereits mehr als 15.000 Bürger und Bürgerinnen aus dem Auto testen lassen. Die Nachfrage nach einem Angebot auch für Fußgänger war von Anfang an da“, sagt Projektleiter Björn Metzner. Darauf reagiere man auch mit erweiterten Öffnungszeiten; die Testzentren stehen wie an den anderen Wochentagen jetzt auch sonntags von 8 Uhr bis 18 Uhr zur Verfügung. Besucher müssen sich ebenfalls vorher via Internet anmelden. Auf der Seite www.testzentrum-am-zoo.de stehen alle entsprechenden Informationen.

Wer in den Zoo will, benötigt dafür einen aktuellen negativen Antigen-Schnelltest. Geschäftsführer Andreas Casdorff empfiehlt Besuchern, sich zu diesem Zweck bereits im Vorfeld in der Nähe ihres Wohnortes testen zu lassen.

Seit Mitte März hat jeder Bürger Anspruch auf einen kostenlosen Schnelltest pro Woche. In der Region gibt es mittlerweile eine Fülle an Testzentren; auch viele Arztpraxen und Apotheken bieten den Service an. Drive-In-Schnelltests sind in Hannovers Umland auf dem Gelände von Möbel Hesse in Garbsen möglich. In Neustadt soll ein derartiges Angebot von Anfang Mai an zur Verfügung stehen.

Von Bernd Haase