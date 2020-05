Hannover

Um etwa 25 Prozent ist der Autoverkehr in der Stadt laut Daten von Navigationssystemanbietern zurückgegangen, seit es die am 16. März erlassenen Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie gibt. Das hat Auswirkungen auf die Luft. Das staatliche Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim hat für an der Messstelle an der Göttinger Straße den niedrigsten Monatsmittelwert für Stickstoffdioxidbelastung seit Beginn der Aufzeichnungen registriert. „Das ist im Wesentlichen auf den Rückgang der Verkehrsmengen zurückzuführen“, sagt Andreas Hainsch, Leiter des Lufthygienischen Überwachungssystems Niedersachsen (LÜN).

Ein landesweiter Trend

Die Messstation hat im April einen Mittelwert von 29 Mikrogramm Stickstoffdioxid (NO2) pro Kubikmeter Luft ausgewiesen. Zum Vergleich: Zwölf Monate vorher betrug er 33 Mikrogramm. Im Januar des laufenden Jahres waren es 39, im Februar 32 und im März 31 Mikrogramm. „Diesen Trend haben wir an sechs von sieben Stationen in Niedersachsen gemessen; die Ausnahme ist Hildesheim“, erklärt Hainsch. Der Grenzwert für das Jahresmittel liegt beim NO2 bei 40 Mikrogramm.

Anzeige

Fahrverbote sind kein Thema

Laut Hainsch sind die NO2-Werte – der Schadstoff stammt vor allem von Dieselfahrzeugen und aus Industrieanlagen – schon vor der Corona-Zeit insgesamt gesunken. Bemühungen der Städte um Luftreinhaltung hätten ebenso Wirkungen gezeigt wie die höhere Zahl von Autos mit weniger Schadstoffausstoß, die auf den Straßen unterwegs sind. Fahrverbote, über die auch in Hannover in der Vergangenheit häufiger diskutiert worden ist, drohen nach Angaben von Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies nicht.

Weitere HAZ+ Artikel

Wissenschaft untersucht den Corona-Effekt

Welche Auswirkungen die Corona-Pandemie genau auf die Sauberkeit der Luft hat, ist derzeit in der Wissenschaft umstritten. „Man wird das erst in etwa einem Jahr sagen können, weil auch das Wetter großen Einfluss auf die täglichen Messdaten hat. Die Berechnungen, die benötigt werden, sind nicht gerade trivial“, sagt Hainsch. Minister Lies hatte ohnehin betont, die Luftqualität in den Städten müsse unabhängig vom Coronavirus weiter verbessert werden.

Keinen Einfluss auf Feinstaub-Werte

Auf die Feinstaubbelastung der Luft in Hannover hatte die Coronaphase laut der Daten von der Göttinger Straße keinen größeren Einfluss. Allerdings werden hier die zugelassenen Maximalwerte schon seit geraumer Zeit deutlich unterschritten.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Bernd Haase