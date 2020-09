Hannover

Die Maskenpflicht in Schulgebäuden wird zunehmend zum Streitpunkt zwischen Eltern und Schulleitern. Eine Privatschule in der Region hatte einen Neunjährigen aus dem Unterricht ausgeschlossen, obwohl er ein ärztliches Attest vorweisen konnte, dass er wegen seiner Vorerkrankung selbst kurzfristig keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen dürfe. Der Junge ist inzwischen an eine öffentliche Grundschule gewechselt, wo er von der Maskenpflicht befreit ist.

Eltern wollen Kinder nicht mit Maske zur Schule schicken

Schulleiter berichten, dass es vermehrt Eltern gibt, die ihre Kinder nicht mit Maske in die Schule schicken wollen. Grundsätzlich gilt in Niedersachsen die Maskenpflicht nicht im Unterricht, wohl aber im Gebäude und auch auf dem Schulhof, wenn Mitglieder unterschiedlicher Kohorten – das können Klassen oder Jahrgangsstufen sein – die eineinhalb Meter Mindestabstand nicht einhalten können.

Manchmal kommen die Kinder ohne Masken in die Schulen – nicht, weil sie den Schutz vergessen haben, sondern weil ihre Eltern überzeugte Masken-Gegner sind. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Nicht jedes Attest halte er für glaubhaft, sagt ein Schulleiter aus der Region, zumal wenn es von einem Arzt ausgestellt worden sei, der als Corona-Skeptiker bekannt ist. Nachdenklich stimme ihn auch, wenn Eltern im Gespräch krude Verschwörungstheorien verbreiteten oder gleich die ganze Familie per Attest von der Maskenpflicht befreit sei. Im Zweifel würde er lieber noch mal bei der Landesschulbehörde nachfragen. Das sei genau richtig, sagt Behördensprecherin Bianca Trogisch, dort berate man die Schulen in der Frage gern. Schulleiter sagen, Kinder, die aus Überzeugung ihrer Eltern, nicht aus medizinischer Indikation, keine Maske tragen, erhöhten das Infektionsrisiko für viele andere. An Schulen kämen teils Tausende Personen an einem Gebäude zusammen.

Atteste können von Schulleitungen hinterfragt werden

Vonseiten des Kultusministeriums heißt es: „Grundsätzlich dürfen Schulleiter darauf vertrauen, dass den ärztlichen Bescheinigungen auch jeweils eine medizinische Indikation zugrunde liegt. Wenn sich Schüler darauf berufen, dass das Tragen aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung oder einer Vorerkrankung, zum Beispiel einer schweren Herz- oder Lungenerkrankung, nicht zumutbar ist und sie dies durch ein ärztliches Attest oder eine vergleichbare amtliche Bescheinigung glaubhaft machen können, sind sie von der Verpflichtung ausgenommen. Die Glaubhaftmachung durch ärztliche Bescheinigung bezieht sich auch auf das Vorliegen der medizinischen Gründe.“

Schulleiter halten nicht unbedingt jedes Attest für glaubhaft. Quelle: imago (Symbolbild)

Daher könne eine Schule zur Glaubhaftmachung eine individuelle und aussagekräftige ärztliche Bescheinigung unter Berücksichtigung des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte verlangen. Eine generelle „Musterbescheinigung“ dürften Schulleitungen hinterfragen. Die Landesregierung gehe aber davon aus, dass „Ärzte sich grundsätzlich rechtstreu verhalten und keine Gefälligkeitsatteste ausstellen“. Bei offenkundigen Gefälligkeitsattesten könne die Ärztekammer eingeschaltet werden.

Und was ist mit dem Datenschutz?

„Schulleiter können uns doch nicht zwingen, unsere Krankheiten preiszugeben“, sagt die Mutter des Neunjährigen, der die Privatschule verlassen musste. Das sei aus Datenschutzgründen doch gar nicht zulässig. Andere Eltern berichten, dass ihre Kinder gemobbt würden, wenn sie ohne Maske zur Schule kämen. Ihnen werde vorgeworfen, Krankheiten zu verbreiten. Dabei würden gerade kleine Kinder leiden, wenn sie Masken tragen müssten, und unhygienisch seien sie obendrein. Einen Überblick darüber, an wie vielen Schulen in der Region es Ärger wegen der Maskenpflicht gibt, hat das Land nicht.

Schulleiter berichten aber schon seit Wochen, dass sie zunehmend mehr mit Eltern über die Corona-Vorgaben diskutieren müssten. Das betreffe Familien, denen die Vorgaben zu streng seien, genauso wie Eltern, die sich striktere Maßnahmen wünschten und die ihre Kinder am liebsten nur im Homeschooling ließen, weil sie Angst haben, dass sich die Kinder in der Schule infizieren könnten.

Maske auch bei der Schuleingangsuntersuchung Pflicht

Die Region Hannover verlangt unterdessen von Kindern und Eltern, auch bei der Schuleingangsuntersuchung eine Maske zu tragen. Generell gilt Maskenpflicht, etwa in Bus und Bahn oder in Geschäften, erst ab sechs Jahren. Die Kinder, die beim Schularzt untersucht werden, sind manchmal aber erst fünf Jahre alt, werden meist aber innerhalb der nächsten drei Monate sechs. Für die kurze Zeit der Untersuchung sei es den fast Sechsjährigen zuzumuten, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, sagte ein Regionssprecher. Das sähen auch Kinderärzte so. Sollten die Familien keine Masken dabei habe, gebe es bei der Region notfalls Einwegmasken. Wenn sich Eltern weigerten, ihren Kindern einen Schutz aufzusetzen, würde man mit ihnen das Gespräch suchen.

Von Saskia Döhner