Hannover

Zahlreiche Menschen sind zu Hause, weil sie Überstunden abbummeln oder ihre Unternehmen geschlossen sind, außerdem lädt das sonnige Wetter geradezu zur Gartenarbeit ein. Und es fällt Einiges an: Die im Herbst stehengebliebenen Stauden müssen abgeschnitten werden, Bäume und Sträucher werden gestutzt und manche Hobbygärtner sind auch schon mit dem Rasenmäher unterwegs.

Ausgerechnet jetzt haben aber sowohl die Wertstoffhöfe in der Region Hannover und die 53 Grüngutannahmestellen wegen der Corona-Epidemie geschlossen: Aha fürchtet eine höhere Ansteckungsgefahr für die Mitarbeiter und Kunden, auf einigen Grüngutannahmestellen war es in der vergangenen Woche zudem zu chaotischen und auch gefährlichen Szenen gekommen. Jetzt stehen viele Gartenbesitzer vor einem großen Problem: Denn in manchen Gärten liegen große Haufen Strauchschnitt, der in die Grüngutannahmestellen gebracht werden sollte. Die Osterfeuer sind zu einem Großteil abgesagt – diese gewohnte Alternative fällt also auch überwiegend aus.

Aha: Wir können die Situation derzeit nicht ändern

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha sieht sich auf Nachfrage nicht in der Lage, die Situation derzeit zu ändern. Der Fokus des Unternehmens liege darauf, „dafür zu sorgen, dass möglichst viel Personal für die Kernaufgaben zur Verfügung steht“, sagt Unternehmenssprecherin Helene Herich. Das sei in diesen Zeiten eine besondere Herausforderung. „Für notwendige Einschränkungen bitten wir die Menschen in der jetzigen Ausnahmesituation um Verständnis und Unterstützung“, sagt die Sprecherin.

Herich rät, den Strauchschnitt entweder dem eigenen Kompost zufügen, in Biotonne oder Biosack zu entsorgen, klein gehäckselt wieder den Beeten zuführen oder einfach im Garten zwischenlagern. „Hier ist auch die eigene Kreativität gefragt“, sagt die Sprecherin.

Von Mathias Klein