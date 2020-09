Hannover

In Niedersachsen hat erstmals eine Schule wegen Corona-Erkrankungen komplett geschlossen. Das Artland-Gymnasium in Quakenbrück (Kreis Osnabrück) bleibt an diesem Montag und auch am Dienstag vorsichtshalber zu. Wie der Landkreis mitteilte, haben sich vier Schülerinnen und Schüler mit dem Coronavirus infiziert. Der Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück, die Landesschulbehörde und die Schulleitung hätten entschieden, den Schulbetrieb für zunächst zwei Tage einzustellen, um eine unkontrollierte Weiterverbreitung des Virus zu verhindern und um sämtliche Querverbindungen unter Schülern und Lehrkräften zu ermitteln.

Kontaktpersonen werden ermittelt

Betroffen sind Schüler aus unterschiedliche Klassen und Jahrgängen. Bislang seien sechs Klassen sowie 16 Lehrkräfte ermittelt, die Kontaktpersonen der infizierten Schüler seien. Es wurden bereits von ersten Kontaktpersonen Tests gemacht. Da das Gesundheitsamt am Wochenende nicht sämtliche betroffenen Mitschüler und Lehrkräfte erreichen konnte, sollen jetzt weitere Abstriche genommen werden. An der Schule werden rund 800 Schüler von rund 70 Lehrkräften unterrichtet.

Von dö