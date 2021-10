Hannover

„Ja“, sagt Angela Wilhelm mit Blick auf die Corona-Pandemie. „Das war und das ist schon eine besondere Zeit.“ Eine Zeit, die Menschen belastet. Manche mehr, manche weniger. Manche wachsen aus sich heraus. Bei manchen verstärken sich die Probleme, die ohnehin im Hintergrund lauern, auch Depressionen. Und manche wissen schlicht nicht weiter, weil ihnen einfach die existenziellen Sorgen über den Kopf wachsen, weil ihre Einsamkeit schmerzt, oder weil der Partner so nervt, dass man am liebsten ausziehen möchte, wenn man denn könnte.

Deutlich mehr Besucher im Beratungszentrum

Für die psychosozialen Dienste wie das evangelische Beratungszentrum des Diakonischen Werks an der Oskar-Winter-Straße 2, in dem acht Frauen und ein Mann tätig sind, bedeutet das viel Arbeit. Der Vergleich von 2020 zu 2019 im Jahresbericht zeigt deutlich, dass das Beratungszentrum dringend benötigt wird. „1700 Personen wurden 2020 beraten, 200 mehr als im Vorjahr“, berichtet Wilhelm, die das Zentrum leitet.

Einen eigenen Lockdown für ihren Zufluchtsort kannten und wollten die Pädagogen und Psychologen mit therapeutischen Zusatzausbildungen nicht, denn sie wurden gebraucht. „Wir hatten durchgehend geöffnet“, sagt die 59-Jährige. „Entweder waren wir präsent, oder wir haben online beraten, oder wir sind mit den Klienten einfach in der nahe gelegenen Eilenriede spazieren gegangen.“

Viele Probleme mit Beziehungen und dem Selbstwertgefühl

Die Fälle seien komplexer geworden „und auch herausfordernder“, berichtet Wilhelm. Beziehungs- und Kommunikationsprobleme, Selbstwertproblematiken, Ängste, Trennungen, Burn-out, aber auch Schwangerschaften und Suizidgedanken – alles Themen für die Menschen, die zum Beratungszentrum kommen. Die Menschen seien unterschiedlich verletzbar, so Wilhelm. „In solchen Ausnahmesituationen sind einfach viele an ihre Grenzen gekommen.“

Angela Wilhelm leitet das evangelische Beratungszentrum an der Oskar-Winter-Straße. Quelle: Markus Lampe

Auch Männer brauchen Beratung

Auffällig: Auch Männer brauchen in diesen Zeiten psychologische Hilfe – und geben es zu. „Bei den 18- bis 27-Jährigen kamen 150 Prozent mehr als 2019“, rechnet Wilhelm vor. Die absoluten Zahlen seien nicht so hoch, aber dass die Zahl der zu beratenden Männer von zwölf auf 60 gestiegen sei, zeige ja schon, dass öfter Hemmschwellen überschritten wurden. Ein Plus von 25 Prozent gab es auch bei den 28- bis 45-Jährigen, in der Altersgruppe der 46- bis 60-Jährigen kamen 20 Prozent mehr. „Wir begrüßen das sehr“, sagt Wilhelm. „Denn wenn die Männer erst einmal hier sind, merken sie ja, dass ihnen nichts Schlimmes passiert. Und dann kommen sie wieder.“

Ihren besonderen Fokus legten die Mitarbeitenden allerdings auf die Jugendlichen und junge Menschen. „Die, die in der Corona-Zeit eher runtergefallen sind“, sagt Wilhelm und erinnert an die Schulschließungen, die Situation daheim mit Homeschooling, Druck, überforderten Eltern, Isolation und fehlenden Freunden. 255 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene hätten 2020 psychologische Einzelberatung in Anspruch genommen. „Zusammen mit deren Angehörigen erreichten wir 504 Personen“, steht im Jahresbericht. Deren Themen: Ängste, depressive Verstimmungen, Selbstwert und Einsamkeit. Und: „Es ist noch nicht vorbei“, sagt Wilhelm. „Die Seelen brauchen noch mehr Zeit.“

Von Petra Rückerl