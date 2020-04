Hannover

Eigentlich haben Prof. Axel Haverich von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und Martin Memming, bis zu seiner Pensionierung Ärztlicher Direktor des Klinikums Robert Koch in Gehrden, den Kopf gerade mit anderen Dingen voll. Die beiden Mediziner planen das Behelfskrankenhaus auf dem Messegelände, wo im Bedarfsfall 460 Patienten untergebracht werden sollen, die nicht so schwer an Covid-19 erkrankt sind. Wo soll das Pflegepersonal herkommen? Wie kommen wir an die fehlenden Teile für die Beatmungsgeräte? Sind alle Wege richtig geplant, damit die Betten überall durchpassen? Das sind die Fragen, mit denen sich die beiden derzeit befassen.

„Über Lockerung nachdenken“

Aber Memming und Haverich verbreiten auch Optimismus für die Zukunft. „Mir macht es Hoffnung, dass derzeit über Lockerungsschritte der strikten Beschränkungen nachgedacht wird“, sagt Memming. Es sei wichtig, vor allem für ältere Menschen jetzt eine Perspektive zu schaffen. Denn vor allem für diese sei die Lage gerade sehr depressiv, weil sie in den Alten- und Pflegeheimen nicht besucht werden dürfen.

Und der Herzspezialist Prof. Haverich ruft die Politiker dazu auf, über Lockerung der derzeit geltenden strengen Regeln nachzudenken. „Dadurch, dass wir zusätzliche Kapazitäten bei den Intensivbetten geschaffen haben, und mit dem Notkrankenhaus im Hintergrund können wir jetzt vor allem hier im Norden mutiger sein“, meinte er. Haverich rief dazu auf, über eine Öffnung von Schulen und Kitas nachzudenken, er spricht sich außerdem dafür aus Besuche in Altenheimen und Krankenhäusern wieder zuzulassen.

„Das ist keine Entwarnung“

Haverich betont, dass das keine Entwarnung für den weiteren Verlauf der Pandemie sei. „Aber, weil sich die Infektionsrate günstig gestaltet hat, können wir mit viel mehr Optimismus in die Zukunft blicken, als das vielleicht noch vor 14 Tagen der Fall war“, sagt er. Bilder wie aus Italien habe es bei uns nicht gegeben, weil sich Deutschland besser um die alten und gebrechlichen Menschen kümmere.

Haverich und Memming haben eine Lösung für das große Problem der Pflegekräfte im Behelfskrankenhaus gefunden. 45 Medizinstudenten der Bundeswehr, die an der MHH studieren, sind schon eingearbeitet worden. Zusätzlich werde das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) aus dem großen Reservoir ehrenamtlicher Rettungssanitäter Personal stellen, berichtet Memming. Und um ausreichend Ärzte für das Notkrankenhaus machen sich die beiden keine Sorgen „Wir haben schon jetzt viele Bewerbungen“, sagt Memming.

Behelfsklinik bis Jahresende in Bereitschaft?

Die zwei Mediziner rechnen damit, dass das Behelfskrankenhaus bis zum Ende des Jahres in Bereitschaft bleibt. Und sie hoffen, dass die Anlage gar nicht gebraucht wird. Es könnte sein, dass Mitte bis Ende Mai oder Anfang Juni ein Engpass bei den Krankenhausbetten entsteht, meint Haverich. Und er rechnet mit einer zweiten Infektionswelle im Herbst, wenn es kälter werde und die Luftverschmutzung steige.

Von Mathias Klein