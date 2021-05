Hannover

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren müssen wohl bald auch bei hohen Inzidenzwerten im öffentlichen Nahverkehr keine FFP2-Masken mehr tragen, es genügen dann herkömmliche OP-Masken. Eine entsprechende Änderung des Infektionsschutzgesetzes sei geplant, habe Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dem Regionselternrat am Donnerstag in Aussicht gestellt, sagte deren Vorsitzender Oliver Röttger. Damit reagiere der Minister auf Einwände der Elternvertreter und passe das Gesetz der Wirklichkeit an, lobte Röttger.

Keine FFP2-Kindermasken erhältlich

Die Elternvertreter hatten sich Ende April mit einem Brief an Spahn und das Bundeskanzleramt gewandt und die FFP2-Maskenpflicht für Kinder aus zwei Gründen kritisiert. Zum einen gebe es im Einzelhandel keine geeigneten FFP2-Masken, die Apothekenkammer Niedersachsen untersage den Verkauf derartiger Masken an Kinder sogar ausdrücklich. Zudem seien FFP2-Masken zwar für Erwachsene, aber nicht für den Gebrauch von Kindern getestet. Über die Auswirkungen auf deren Gesundheit sei nichts bekannt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Masken in Erwachsenengröße seien keine Alternative, schreibt der Regionselternrat in seinem Brief. Dies führe dazu, dass Kinder ab dem Alter von sechs Jahren nicht mehr in die Schule kämen, die auf Fahrdienste angewiesen seien und keine Alternative hätten. Dies gelte insbesondere für Förderschüler. Wenn der Staat den Verkauf von geeigneten FFP2-Kindermasken auch im stationären Einzelhandel nicht sicherstellen könnte, müsste die FFP2-Maskenpflicht fallen. Und genau das soll jetzt bald passieren.

Von Saskia Döhner