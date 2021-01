Hannover

Fahrlehrer und Fahrschüler in der Region Hannover sind wütend: Neuerdings dürfen keine Fahrstunden mehr stattfinden. Nur noch Prüfungen sind zulässig – und der Unterricht für angehende Kraftfahrer und andere, die einen Führerschein aus beruflichen Gründen benötigen. Theoriestunden sind schon seit einigen Wochen verboten.

„Ich habe alles geschluckt, aber diese Woche bin ich sauer geworden,“ sagte Tobias Meisert von der Fahrschule Seidel. Für viele Betreiber von Fahrschulen kommt die Verschärfung einigermaßen überraschend und hat in den vergangenen Tagen für große Verunsicherung gesorgt, denn sie findet sich an keiner Stelle der neuen Corona-Verordnung des Landes. Die ist am 25. Januar in Kraft getreten und enthält in erster Linie die Regelungen, die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs und -Chefinnen der Länder zuletzt vereinbart hatte, die Verschärfungen der Maskenpflicht etwa.

Anzeige

Fahrstunde ohne Maske, das ist schon lange nicht mehr erlaubt. Dass der Praxisunterricht jetzt ganz ins Wasser fällt, das verunsichert auch Tobias Meisert von der Fahrschule Seidel. Quelle: Samantha Franson

Fahrlehrer werden von Ordnungsbehörden angehalten

Der für Fahrschulen entscheidende Paragraf 14a wurde dagegen nicht geändert – und doch werden Fahrlehrer in Niedersachsen plötzlich von Ordnungsbehörden angehalten und bekommen Bußgelder angedroht, wenn sie in Fahrschulautos unterwegs sind.

Dieter Quentin, der Vorsitzende der Niedersächsischen Fahrlehrer, hat darum lange mit den Juristen seines Verbandes gerätselt, wo dieses Verbot herkommen soll. Kollegen erkundigten sich außerdem beim Corona-Krisenstab der Landesregierung. Die Antwort: Es komme mit der neuen Corona-Verordnung „zu einer restriktiveren Auslegung des Paragraf 14a“, heißt es in einer E-Mail an einen Fahrlehrer. „Das bedeutet für Fahrschulen, dass kein Unterricht in Präsenz stattfinden darf, weder in Theorie, noch in Praxis.“

Die Neuregelung ist versteckt

„Das versteht doch kein Mensch“, gibt Quentin die überwiegende Ratlosigkeit seiner Verbandsmitglieder wider. Denn derselbe Paragraf hat mit denselben Worten bis zum 25. Januar die praktischen Fahrstunden noch erlaubt. Bis dahin war nur der theoretische Unterricht in den Fahrschulen verboten – wie alle weiteren Fälle von außerschulischem Präsenzunterricht, etwa in Musik- oder Volkshochschulen.

Die Lösung des Rätsels findet sich erst in den Begründungstexten zu den Verordnungen, die mit den Regelungen im Gesetzes- und Verordnungsblatt veröffentlicht, aber von fast niemandem zur Kenntnis genommen wurden. Dort heißt es „nachrichtlich zu § 14a: Das Verbot des Präsenzunterrichts umfasst auch den aufsuchenden Unterricht, da auch dieser in Präsenz vor Ort durchgeführt wird.“

Übersetzt bedeutet das: Wir haben in den vergangenen zweieinhalb Wochen unsere Meinung um 180 Grad gedreht. Denn in der Begründung zur Vorgängerverordnung hieß es noch zum wortgleichen Paragrafen 14a: „Zulässig bleibt der sogenannte aufsuchende Unterricht, wie zum Beispiel der Einzelmusikunterricht im Hause einer Schülerin.“

Unsicherheit bei Fahrlehrern

Doch geht das so einfach? Kann ein und dieselbe Regelung von einem Tag auf den anderen ein und dieselbe Sache diametral anders behandeln? Ohne den Verordnungstext selbst zu ändern? Mit nur einem Satz im Begründungsteil, den kaum jemand liest?

Ja, sagt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums: „Aufgrund veränderter Begründungen können Sachverhalte neu bewertet werden.“

Diese Neubewertung ärgert Fahrschulleiter Meisert. Trotz der schnellen Nachfrage des Verbandes und der Fahrlehrer bei Krisenstab und Corona-Hotline, sei erst am Dienstagnachmittag klar gewesen: Praxisunterricht ist weitgehend verboten. „Das verursacht nur Unsicherheit und Chaos“, kritisiert er.

So jedenfalls macht die Regelung für ihn keinen Sinn. Zu zweit dürfe er trotz Dokumentation, Desinfektion des Wagens und Maske keine Fahrstunden mehr geben. „Aber die Prüfung zu dritt mit dem Prüfer ist weiterhin erlaubt“.

Inhaber befürchten finanzielle Einbußen

Für ihn wird es jetzt auch finanziell richtig knapp. Denn im Januar und Februar muss er eigentlich die feiertagsbedingten Einbußen des Dezembers ausgleichen. Auch Felix Voß von der Fahrschule Voß muss seine Mitarbeitenden in Kurzarbeit schicken. Trotzdem muss er Fahrlehrer und Autos vorhalten, falls sich noch jemand entschließt, die Fahrprüfung zu machen. Für die, die in ein oder zwei Wochen ihre Prüfung machen wollten, für die breche da auch etwas zusammen, beschreibt er die Stimmung unter seinen Schülerinnen und Schülern.

Für Fahrschulleiter Felix Voß kam die neue Regelung sehr kurzfristig. Auch nach der Schließung wird er auf eine schnelle Ansage hin nicht sofort wieder öffnen können. Quelle: privat

Dass sie am 14. Februar wieder öffnen können, glaubt er nicht. Aber auch wenn die Nachricht dann kommt, helfe ihm so eine kurzfristige Entscheidung, wie in den vergangenen Tagen kaum weiter. „Wir brauchen zwei Wochen, um wieder auf Touren zu kommen“, sagt er. Derweil ist für Meisert immer noch einiges unklar: „Eine Frage, die nicht beantwortet ist, das sind die Auffrischungsfahrstunden.“ Um zu klären, ob er Menschen, die sich trotz Führerschein noch unsicher fühlen weiter unterrichten darf, habe er sich an den Fahrlehrerverband und an die Corona-Hotline gewandt – und warte noch auf eine Antwort der zuständigen Stellen.

Von Karl Doeleke und Alina Stillahn