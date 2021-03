Hannover

Das Bürgeramt in Bemerode schließt auf unbestimmte Zeit. Grund ist ein Corona-Fall in der Belegschaft. „Die Länge der Schließung ist noch unklar und abhängig von einer eventuellen, noch ausstehenden Quarantäneanordnung durch das Gesundheitsamt“, teilt die Stadt Hannover mit. Derzeit geht die Verwaltung nicht davon aus, dass sich Kunden angesteckt haben.

Stadt benachrichtigt Bürger, die Kontaktdaten hinterlegt haben

Wer am heutigen Montag einen Termin beim Bürgeramt Bemerode vereinbart und Kontaktdaten hinterlegt hat, wird von der Stadt über neue Termine informiert. Alle anderen Bürger bittet die Stadt, online neue Termine in anderen Bürgerämtern zu reservieren. In dringenden Fällen stehen die Ämter unter der Telefonnummer (0511) 16832000 zur Verfügung.

Alle Bürger, die in den kommenden Tagen Termine im Bürgeramt Bemerode haben, bittet die Stadt, sich zuvor auf der Website www.bürgeramt-hannover.de zu informieren.

Von Andreas Schinkel