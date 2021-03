Hannover

Wegen der Corona-Pandemie kann der 30. Internationale Feuerwerkswettbewerb in Herrenhausen nicht wie geplant in sein Jubiläumsjahr starten. Die beiden für Mai und Juni vorgesehenen Veranstaltungen sind in den Oktober verlegt worden, wie die Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG) mitteilt. Die Pyrotechniker aus Australien treten erst am 2. Oktober (statt am 29. Mai) an; das Team aus Asien zündet seine Raketen am 16. Oktober (statt am 12. Juni). Wegen der Terminverschiebung gestaltet den Auftakt des Wettbewerbs nun am 21. August ein europäisches Team – vorbehaltlich der weiteren Corona-Entwicklung. Am 4. September folgen nach derzeitigem Planungsstand die Feuerwerker aus Afrika, am 18. September ihre amerikanischen Kollegen.

Tickets für Feuerwerkswettbewerb bleiben gültig

Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Weitere Informationen für Inhaber von Onlinekarten gibt es unter visit-hannover.com/feuerwerk. Die HVG organisiert mit den Vorverkaufsstellen die Kartenrückgabe über dort gekaufte Tickets – und bittet noch um etwas Geduld. Zeitnah würden weitere Informationen veröffentlicht, heißt es.

Von Juliane Kaune