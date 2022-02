Weniger Gäste, gesunkene Preise: Die Hotelbranche leidet massiv unter den Corona-Einschränkungen. In Hannover geht die schwere Zeit vielen Hotels an die Substanz, sagt der Gaststättenverband.

Corona-Folgen in Hannover: Gaststättenverband warnt vor Hotelsterben

