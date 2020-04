Konzerte, Maschseefest, Schützenfest – auf all das müssen die Hannoveraner in diesem Frühjahr und Sommer verzichten. Bis zum 31. August sind alle Großveranstaltungen in Deutschland verboten.

Paul McCartney: Abgesagt wird also auch das Konzert von Paul McCartney, das am 4. Juni der HDI-Arena stattfinden sollte. Der Konzertveranstalter Hannover Concerts bemüht sich um einen Ersatztermin im Jahr 2021. Da der Sänger im Rahmen seiner Europatournee in Hannover gastieren sollte, müsse der Ersatztermin zum neuen Tourkonzept des Musikers passen, sagt Karsten Seifert, der Sprecher von Hannover Concerts. Ausfallen werden auch die Konzerte von Vollbeat (8. Juni) und AnnenMayKantereit (16. Juni) auf der Expo-Plaza sowie das NDR2-Expo-Plaza-Festival und die N-Joy Starshow, die am letzten Mai-Wochenende auf der Expo-Plaza geplant waren. Auch hier sucht das Team von Hannover Concerts nach Ersatzterminen.

Anzeige

Klar ist auch, dass die Aufführungen des NDR Klassik Open Air mit der Oper „Carmen“ nicht am 16. und 18. Juli im Maschpark zu hören sein werden. Ob normale Konzerte und Theateraufführungen vor September stattfinden können, ist derzeit noch unklar. Opernintendantin Laura Berman glaubt allerdings nicht, dass ihr Haus in dieser Spielzeit noch reguläre Vorstellungen vor Publikum zeigen kann.

Weitere HAZ+ Artikel

Schützenfest: Das hat es in den vergangenen Jahrhunderten nur selten gegeben – Hannovers Schützenfest wird in diesem Jahr voraussichtlich abgesagt werden. Als Ministerpräsident Stephan Weil am Mittwochabend andeutete, dass voraussichtlich bis Ende August keine Großveranstaltungen stattfinden werden, nannte er ausdrücklich auch Schützenfeste.

„Mir blutet das Herz“: Seit 1950 wird das Schützenfest in diesem Jahr wohl das erste Mal ausfallen. Quelle: Michael Wallmüller

„Mir blutet das Herz“, sagt Paul-Eric Stolle, der Präsident des Vereins Hannoversches Schützenfest: „Aber wenn weltweit Großveranstaltungen abgesagt werden, dann werden wir wohl kaum unser Schützenfest feiern." Er erwarte, dass in Kürze eine Unterlassungsverfügung der Region eintreffen werde, mit der die Durchführung des Schützenfests untersagt werde.

In der 791-jährigen Geschichte des hannoverschen Schützenfests ist die beliebte Volksveranstaltung einige Male ausgefallen – etwa während der verschiedenen Kriege. „Aber seit 1950 ist es das erste Mal, dass Hannovers Schützenfest ausfällt“, sagt Stolle.

Weil beim Schützenfest ein Verein als Veranstalter fungiert – dessen Vorstand müsste privat für alle Ansprüche haften. Deshalb ist nicht zu erwarten, dass der Verein das Fest absagt. Stattdessen wird man auf die Regionsverfügung warten müssen. „Falls es dazu kommt, dann ist das besonders bitter für die Schausteller und Einzelveranstalter“, sagt Stolle.

Maschseefest: Die Absage von Großveranstaltungen bis Ende August wegen der Corona-Pandemie bedeutet auch das Aus für das diesjährige Maschseefest. „Das müssen wir jetzt so hinnehmen“, sagt der Geschäftsführer der Hannover Veranstaltungs GmbH, Hans Christian Nolte. Bei bis zu 300 000 Besuchern an einem Tag sei das Fest in Zeiten der Corona-Pandemie einfach nicht darstellbar, betonte er. Selbst wenn nur 150 000 Besucher pro Tag kämen sei das einfach zu viel, meint Nolte. Die Absage sei bedauerlich, aber unvermeidlich.

Bis zu 300.000 Besucher pro Tag: Die Corona-Bestimmungen bedeuten das Aus für das diesjährige Maschseefest. Quelle: Ole Spata/dpa

Das Maschseefest war in diesem Jahr vom 29. Juli bis zum 16. August geplant. Für Hannover ist die Veranstaltung mit jährlich insgesamt 1,7 bis 2,5 Millionen Besuchern ein wichtiger Imagefaktor. Der Hannover Veranstaltungs GmbH entstehe durch die Absage ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich, sagt Nolte.

Besonders dramatisch sei die Absage für die Wirte, die Brauereien, die Lieferanten der Restaurants sowie die Zeltbauer, sagte Nolte. Zudem seien rund 1600 Menschen betroffen, die in den zweieinhalb Wochen an den Ständen arbeiteten, zumeist Studenten. „Denen fehlt jetzt ein wichtiger Teil ihres Einkommens, um ihre Wohnung zu finanzieren“, sagt der Cheforganisator des Maschseefests. Für die Studenten sei die Veranstaltung immer eine gute Gelegenheit gewesen, in den Semesterferien in kurzer Zeit ihre Einnahmen aufzubessern.

Feuerwerkswettbewerb: Unklar ist nach Angaben von Nolte auch, wie es mit dem Feuerwerkswettbewerb in diesem Jahr weitergeht. Es komme jetzt darauf an, wie der Begriff „ Großveranstaltung“ genau ausgelegt werde, meinte er. Vorsichtshalber war der Terminplan schon vor einigen Wochen nach hinten verschoben worden, der erste Wettbewerbstag ist erst für den 22. August geplant, am 24. Oktober soll sich der letzte Teilnehmer präsentieren.

Ungewisse Zukunft: Ob der Feuerwerkswettbewerb auch in diesem Jahr stattfinden kann, ist noch unklar. Quelle: Frank Wilde

Wenn nur 5000 Besucher in die Herrenhäuser Gärten zum Feuerwerkswettbewerb kommen dürften, lohne sich die Veranstaltung nicht, meint Nolte. 7500 Besucher seien nötig, damit die Hannover Veranstaltungs GmbH die Kosten wieder hereinbekomme. Zudem wäre es schwierig, dort die Abstandsregeln von 1,50 Meter zwischen jeder Person zu beachten. Zwar sei das in den Herrenhäuser Gärten möglich. „Aber dafür möchte ich nicht die Verantwortung übernehmen.“

„Das kann ein ganz trister Sommer in Hannover werden“, sagt Nolte. „Da müssen sich die Menschen einiges einfallen lassen.“

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Mathias Klein, Stefan Arndtund Conrad von Meding