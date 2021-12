Hannover

Wissenschaftler um die Göttinger Forscherin Elisabeth Zeisberg wollen dem Sars-CoV-2-Virus mit einer Gen-Schere zu Leibe rücken. Ziel ist eine schnell wirkende antivirale Therapie gegen Covid-19. Die Professorin an der Klinik für Kardiologie und Pneumologie der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) hat das neue Verfahren mit ihrem Team experimentell entwickelt. Erste vorklinische Ergebnisse sind offenbar vielversprechend.

Gen-Schere soll Coronavirus zerstören

Für den neuen Wirkstoffansatz greift das Team auf Werkzeuge zurück, die Bakterien schon seit langer Zeit erfolgreich im Kampf gegen Viren anwenden. Bakterien nutzen sogenannte „Gen-Scheren“, mit denen sie die Erbgutstränge von Viren zerstören. Das ist wichtig, weil Viren sich nicht selbst vermehren können. Sie nutzen dafür die Zellen ihres Wirts, der das Erbgut der Viren dupliziert.

Die Forscher aus Göttingen und Hannover wollen mit ihrer Methode die Vermehrung von Sars-CoV-2 in den oberen Luftwegen verhindern. Das Virus besteht aus einem großen RNA-Einzelstrang. Deshalb entwickeln die Wissenschaftler spezielle RNA-Scheren, die sich gegen Sars-Viren richten. Sie werden gezielt in infizierte Lungenepithelzellen eingeschleust. Die RNA-Scheren sind dabei so gewählt, dass sie die menschliche Zelle selbst nicht beinträchtigen.

Im Experiment hat sich gezeigt, dass eine Gen-Schere in Verbindung mit speziellen Begleitern die Vermehrung von Sars-CoV-2 in menschlichen Lungenepithelzellen in der Petrischale innerhalb von 24 Stunden konstant unterbindet.

Infizierte Hamster haben weniger Lungenschäden

Erste Versuche mit infizierten Hamstern führen zu einer deutlichen Abnahme von Lungenschäden, wenn die Tiere einen Mix aus RNA-Scheren als Therapeutikum über die Nase bekommen. „Grundsätzlich ist der Ansatz auch auf andere Viren übertragbar. Er könnte auch im Falle einer neuen Pandemie mit noch unbekannten RNA-Viren rasch als Therapie umgesetzt werden“, sagt Professor Albert Osterhaus von der TiHo Hannover.

Zu den Kooperationspartnern im Projekt „CRISPR/Cas13-mediated antiviral therapy“ gehören neben Osterhaus auch TiHo-Professorin Gisa Gerold sowie die Professoren Stefan Pöhlmann vom Deutschen Primatenzentrum (DPZ) und Gerd Hasenfuß (UMG).

Bei einem Innovationswettbewerb der Bundesagentur für Sprunginnovation hat das Team um Zeisberg jetzt eine Förderung von 700.000 Euro für das erste Jahr bekommen. In dem drei Jahre dauernden Wettbewerb um die vielversprechendsten Wirkstoffe im Kampf gegen Viruserkrankungen sind neun Gruppen im Rennen. Nach jedem Jahr wird anhand der Fortschritte entschieden, welche Teams weiterkommen. Beworben hatten sich ursprünglich 45 Teams.

