Hannover

Die Gastronomen können etwas aufatmen: Ab dem 22. März sollen sie unter strengen Voraussetzungen den Bereich für die Außengastronomie wieder öffnen dürfen. Laut Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag muss dafür der Inzidenzwert in der betreffenden Region allerdings unter 100 liegen. Gäste müssen zudem vorher einen Platz reservieren und einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorlegen. Liegt die Inzidenz unter 50, fallen diese Beschränkungen weg.

Eine kleine Umfrage unter hannoverschen Gastronomen zeigt, dass viele die neue Strategie begrüßen. Einige sind aber auch skeptisch, ob sich die Pläne so umsetzen lassen. „Natürlich freuen wir uns, dass es eine kleine Perspektive gibt und etwas Bewegung in die Sache kommt“, sagt etwa Hannes Aulich vom Brauhaus Ernst August. Dennoch ist er noch unsicher, ob das Datum nicht wieder verschoben wird, weil nicht genügend Schnelltests zur Verfügung stehen. „Wir bereiten uns trotzdem auf eine Öffnung vor“, meint er.

Hannes Aulich betreibt mit seinem Bruder Philipp Aulich das Ernst August Brauhaus in der Schmiedestraße. Quelle: Samantha Franson

„Menschen haben nun einen Ansporn“

Björn Hensoldt, dessen Firma unter anderem die Schateke in der Altstadt und das Vier Jahreszeiten in Döhren betreibt, hat die Pressekonferenz nach dem Bund-Länder-Treffen bis spät in die Nacht im Fernsehen verfolgt – so sehr beschäftigt ihn die Frage, wann er seine Gaststätten wieder öffnen darf. Wie Hannes Aulich ist er skeptisch, ob sich der 22. März als Datum für erste Öffnungen halten lässt. Klug findet Hensoldt hingegen, dass nun ein genauer Zeitpunkt definiert worden ist. „Es ist für mich ein gigantischer Schritt nach vorn“, sagt der Unternehmer. „Die Menschen haben nun einen Ansporn, ihre Kontakte weiterhin zu reduzieren. Sie wissen, dass wir eine bestimmte Inzidenz erreichen müssen, damit ihre Lieblingskneipe wieder öffnen darf.“

Hannovers Gastro- und Veranstaltungsszene traf erst am Dienstag Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (ganz links), um über Öffnungsperspektiven der Branchen zu reden. Björn Hensoldt (Zweiter von rechts) lobt nun die beschlossene Lockerungsstrategie. „Ich bin sehr zufrieden, dass es überhaupt eine Perspektive für unsere Gäste und Mitarbeiter gibt“, sagt er. Quelle: Michael Thomas

Auch Hensoldt fragt sich, woher ausreichend Schnelltests kommen sollen, und wer diese finanzieren soll. Doch: „Wir Gastronomen werden da bestimmt kreative Lösungen finden“, meint er optimistisch.

Lesen Sie auch Vertreter der hannoverschen Gastronomie sprechen mit Wirtschaftsminister Althusmann

Spandau Projekt öffnet nach monatelanger Schließung

Heiko Heybey hatte im Dezember sein Restaurant Spandau Projekt auf dem E-Damm geschlossen, da für ihn ein Angebot zum Mitnehmen nicht rentabel sei, wie er sagte. Nun freut er sich darauf, bald wieder den Betrieb „aus dem Winterschlaf“ zu holen, wie es der Gastronom formuliert. Zunächst soll es nun doch Speisen zum Mitnehmen geben – bevor dann der Außenbereich wieder betrieben wird. „Das machen wir aber nur, wenn es wirklich eine Perspektive gibt“, betont Heybey.

Kritisch sieht er, dass Gäste im Außenbereich nur mit einem aktuellen negativen Testergebnis Platz nehmen dürfen. „Wir können diese Tests nicht auswerten und beurteilen. Da braucht es einheitliche Formulare, oder man muss es über die Corona-Warn-App kontrollieren können“, sagt er. Auch das vorherige Reservieren sei ungünstig. „Wenn das Pflicht wird, wird es dazu kommen, dass die Leute dann vorm Restaurant stehen und anrufen. Die einfachere Lösung wäre, dass man sich registriert, wenn man Platz nimmt. Das halte ich für sinnvoll.“ In einer Hinsicht lobt Heybey die Politik jedoch auch – die Auszahlung der Überbrückungshilfen sei mittlerweile „wirklich gut geregelt“, und die Gelder würden schnell bei den Wirten ankommen.

Erst im Mai geht es in der „Klickmühle“ weiter

Angelika Kaiser, Wirtin von der Klickmühle, wartet noch bis Mai auf die Wiedereröffnung. Quelle: Samantha Franson

Bei Angelika Kaiser, Wirtin der Klickmühle in der Nähe des Landtages, sieht die Sache etwas anders aus. Außengastronomie bringt ihr nicht viel, weil sie nur ein sehr begrenztes Platzangebot zur Verfügung stellen kann. Zwischenzeitlich eingegangene Fördergelder nutzt sie, um die Kneipe umfassend zu renovieren: Elektrik, Sanitäranlagen und Küche, Letztere lässt sie komplett austauschen. „Ich könnte derzeit gar nicht öffnen“, sagt Kaiser. Bis in den April werden sich die Arbeiten hinziehen. „Wenn wir die Klickmühle im Mai wieder öffnen dürfen, dann wäre das schön“, meint die Wirtin.

Von Inga Schönfeldt und Bernd Haase