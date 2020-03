Corona-Gefahr: Polizei drängt am Bahnhof in Hannover Gruppe auseinander

Hannover

Einsatz wegen drohender Corona-Infektionen: Die Polizei kontrolliert derzeit vor allem in der Innenstadt regelmäßig, ob die behördlichen Anordnungen zur Eindämmung möglicher Ansteckungsgefahren eingehalten werden. Dabei hat eine Streife am Stellwerk hinter dem Hauptbahnhof jetzt auch eine Gruppe mutmaßlicher Drogendealer auseinandergedrängt, um das Versammlungsverbot durchzusetzen. „Weil sich die Personen nicht einsichtig zeigten, wurden sie auch von Einsatzkräften weggeschoben, um die erteilten Platzverweise durchzusetzen“, bestätigte ein Polizeisprecher.

Beamter wird angehustet

Bei dem Einsatz wurde laut Polizei auch ein Beamter von einer kontrollierten Person angehustet. „Weil kein Verdacht auf eine Corona-Infektion bestand, wurde später auch kein Test bei dem betroffenen Beamten veranlasst“, sagte der Sprecher. Es habe sich außerdem auch nicht klären lassen, ob der Polizist vorsätzlich oder fahrlässig angehustet worden sei. Eine Absicht konnte demnach nicht nachgewiesen werden.

Laut Polizei war eine Polizeistreife zuvor auf die Gruppe wegen eines Verdachts auf möglichen Rauschgifthandel aufmerksam geworden. Bei einer Überprüfung der mutmaßlichen Drogendealer wurde ein gestohlenes Fahrrad beschlagnahmt. Der Vorfall hatte sich laut Polizei bereits am vergangenen Dienstag ereignet. In einem sozialen Netzwerk berichtete die Polizei aber erst am Montagmittag von den Einsatz. Dabei räumte die Polizei auf Nachfrage auch ein, dass von den Beamten körperliche Gewalt ausgeübt worden sei, um die Platzverweise durchzusetzen.

Von Ingo Rodriguez