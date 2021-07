Frau Hermenau, am Dienstag ist der Inzidenzwert in der Region Hannover erstmals wieder gesunken, auf 32,5. Wie wird sich die Inzidenz in der Region weiter entwickeln?

Wir haben jetzt erst einmal einen leichten Rückgang erreicht. Das bestärkt uns in unserer Arbeit. Ich denke, dass wir die Lage derzeit im Griff haben. Einige Diskotheken hatten am Wochenende ja bereits aus Eigenverantwortung selbst geschlossen, sodass hier kein größeres Ansteckungsrisiko mehr bestand. Ich gehe mit vorsichtigem Optimismus in die nächsten Tage und Wochen. Es sieht so aus, als wenn sich die Lage erst einmal stabilisiert hat – ganz genau weiß man das aber natürlich nie.

Wie wird die Region mit den Freiheiten umgehen, die das Land in der neuen Verordnung vorsieht?

Die neue Verordnung des Landes gibt uns natürlich weiterhin einen Rahmen vor. Und es geht weiterhin um den Infektionsschutz und darum, Infektionen möglichst erst gar nicht zuzulassen. Wir sind aber auch froh über den Spielraum. Denn jetzt können wir hier in der Region sagen, wenn es in einem Bereich gar kein Risiko gibt, dann brauchen wir dort auch keine Maßnahmen. Und wenn wir einen Bereich mit hohem Risiko finden, können wir schnell reagieren. Deshalb hilft die Flexibilität der neuen Verordnung.

Wie ist eigentlich die Impfquote in der Region Hannover?

Wir liegen bei der Erstimpfung bei einem Wert von rund 65 Prozent, bei der Zweitimpfung reichen wir knapp an 60 Prozent heran. Wichtig ist aber, dass diese Zahlen auf Hochrechnungen beruhen, da wir nicht das Datenmaterial der Impfungen von Arztpraxen oder Betriebsärzten haben.

Nach einer Herdenimmunität sieht es derzeit nicht aus, wie wird es an den Schulen nach den Sommerferien weitergehen?

Immer mehr Eltern lassen ihre Kinder impfen, das ist schon einmal positiv. Und man muss sagen, dass wir vor den Sommerferien kein erkennbar deutliches Infektionsgeschehen an den Schulen hatten. Für die Zeit nach den Sommerferien wage ich eine Prognose: Wir werden dann – mit dem heutigen Wissen – Präsenzunterricht an den Schulen haben.

