Zügig wirft sich Jens Spahn einen grünen Kittel um, streift einen Mund-Nase-Schutz über das Gesicht. Der Bundesgesundheitsminister liegt etwas hinter dem Zeitplan, wie so oft an diesem Tag bei seinem Besuch in Hannover. Spahn will sich ein Bild davon machen, wie der Kampf gegen Corona vor Ort läuft. Er sei schon im Süden und Westen gewesen und nun im Norden. Und diesen Ort im Clinical Research Center an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) sollte er noch sehen.

In dem modernen Gebäude am Rande des MHH-Geländes testen Forscher in den kommenden Monaten einen neuen Impfstoff. Prof. Michael Manns, der Präsident der Hochschule, zeigte sich sichtlich stolz, einen der wichtigsten Krisenmanager in einem seiner Häuser begrüßen zu dürfen. Er hörte gar nicht auf zu betonen, welche exzellenten hannoverschen Forscher es sich heute noch lohnen würde kennenzulernen. Aber die Zeit ...

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist am Dienstag zu Besuch in der Kabinettssitzung der niedersächsischen Landesregierung. Quelle: www.imago-images.de

Es ist Spahns zweite Station heute. Zuvor stattete er dem niedersächsischen Kabinett einen Besuch ab – und stellte im Anschluss bei einer Pressekonferenz mit Ministerpräsident Stephan Weil einige mögliche Lockerungen in Aussicht. Wichtig sei ein schrittweises Vorgehen, sagte Spahn. Das betonte er auch deshalb, weil noch immer unklar ist, wie sich die Zahlen nun nach den ersten Lockerungen entwickeln werden. Und auch, weil noch immer kein Impfstoff oder Medikament zur Verfügung steht.

Hilft einer neuer Tuberkulose-Impfstoff?

Wie die Abhilfe im Kampf gegen Corona eventuell aussehen könnte, hat Professor Christof Schindler im Blick. Mit seinem Team testet er im Clinical Research Center an der MHH einen neu entwickelten Tuberkulose-Impfstoff namens VPM1002, der die körpereigenen Abwehrkräfte stärken soll. Obwohl der Impfstoff nicht direkt gegen Coronaviren wirkt, gibt es laut Schindler wissenschaftliche Hinweise, dass damit sogar der Ansteckungsprozess gemindert wird.

Der Ausgang der Studie ist noch ungewiss, aber schon vor Wochen zeigte sich Schindler optimistisch. Parallel arbeitet Transfusionsmediziner Professor Rainer Blasczyk gemeinsam mit Herzchirurg Professor Axel Haverich daran, mit den im Blut von genesenen Patienten vorhandenen Antikörpern Covid-19-Erkrankten zu helfen.

Noch keine Zeitangabe zu einem Impfstoff

Gesundheitsminister Spahn hält sich bei der Frage nach dem Zeithorizont für einen Impfstoff noch immer bedeckt. Einige Studien schürten hohe Erwartungen, sagte Spahn. Allerdings gebe es in der Forschung auch immer wieder Rückschläge. „Eines ist klar - wir wollen schnellstmöglich alles verfügbar machen für die Bürgerinnen und Bürger“, sagte Spahn.

Für die Kliniken selbst stellte Spahn dann noch einen neuen Alltag in Aussicht. Ab Mai sollen die Krankenhäuser schrittweise zur Normalität zurückkehren – und planbare Operationen jenseits von Corona durchführen. Es gebe nun eine bessere Steuerung – wenn sich heute 1000 Menschen infizieren, könnten sie vorausberechnen, wie viel Beatmungsbedarf und Intensivbetten gebraucht würden.

Kritik am Rande von Spahns Besuch

Mitarbeiter der MHH demonstrieren mit einem Plakat vor dem Clinical Research Center, als Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eintrifft. Quelle: dpa

Dass der Alltag in den Kliniken jenseits der Forschung aber nicht immer rosig verläuft, demonstrierten bei Spahns Ankunft an der MHH einige Mitarbeiter. „ Spitzenmedizin gibt es nicht zum Nulltarif“, steht auf dem Verdi-Plakat. Die Mitarbeiter fordern eine komplette Refinanzierung des zu erwartenden Defizits der MHH durch die Maßnahmen zu Covid-19 – damit es zu keinem Stellenabbau komme, heißt es in dem Aufruf. Spahn spricht in seiner Rede allerdings nur über die sogenannte Pflegeprämie.

