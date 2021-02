Entscheidung über den Namen der Hindenburgstraße?

Soll die Hindenburgstraße einen neuen Namen bekommen? Bürger, Politiker und Historiker haben lange über die geplante Umbenennung diskutiert. Seit 2015 wird darüber gestritten. Eigentlich will der Bezirksrat Mitte am heutigen Montag, 22. Februar, die endgültige Entscheidung über die Umbenennung treffen. Eine rot-rot-grüne Mehrheit will für den Namen Loebensteinstraße stimmen. Doch nun kündigte die CDU an, die Entscheidung noch einmal vertagen zu wollen: Die Stadt Hannover habe unter anderem die Kostenbelastung für Gewerbetreibende in der Straße nicht berücksichtigt. Kommt es also zur erneuten Verzögerung?

Warum ist die Zahl der Coronainfektionen so hoch?

Die Regionsversammlung debattiert am Dienstag, 23. Februar, in einer Aktuellen Stunde über den hohen Inzidenzwert in der Region Hannover. Die Zahl der Corona-Infektionen verharrt im Gegensatz zum gesamten Land Niedersachsen auf einem hohen Niveau, der Anteil von Virusmutationen ist hoch. Die Grünen haben die Aktuelle Stunde beantragt. Sie fragen nach der Strategie der Region Hannover, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Die Regionsversammlung tagt ab 14 Uhr im Haus der Region Hannover, Hildesheimer Straße 18.

Bank-Azubi vor Gericht: 200.000 Euro in die eigene Tasche?

Der Auszubildende eines Kreditinstituts ist wegen Untreue angeklagt: Er soll mehr als 200.000 Euro in seinen Besitz gebracht haben. Der junge Mann hat mutmaßlich die Mitarbeiterkennungen von zwei Ausbildern genutzt und damit unberechtigte Abhebungen von einem Sparbuch veranlasst. Das Geld soll der Angeklagte in mehreren Teilbeträgen an einen unbekannten Mittäter ausgezahlt haben. Das Amtsgericht Hannover verhandelt am Donnerstag, 25. Februar, um 9 Uhr über den Fall.

Corona-Beihilfen obwohl es keine Umsatzeinbußen gab?

Vor dem Amtsgericht geht es diese Woche auch um ein Verfahren wegen Subventionsbetrugs. Die Angeklagten sollen im April 2020 bei der Investitions- und Förderbank Niedersachsen in Hannover sogenannte Corona-Beihilfen beantragt haben. Um an die Soforthilfe zu kommen, gaben sie offenbar wahrheitswidrig an, dass sie wegen der Pandemie als selbstständige Gewerbetreibende Umsatzeinbußen verzeichnen mussten. Die Angeklagten erhielten daraufhin 9.000 Euro sowie 6.000 Euro. Der Prozess beginnt Donnerstag, 25. Februar, um 10.30 Uhr.

Im Rat geht es um das Lüften an den Schulen

Am Donnerstag, 25. Februar, tagt die Ratsversammlung um 15 Uhr im Kuppelsaal des Hannover Congress Centrums am Theodor-Heuss-Platz 1-3. Angesichts der fortdauernden Coronapandemie will die CDU-Fraktion wissen, ob die vom Kultusministerium festgelegten Lüftungsintervalle an Hannovers Schulen eingehalten werden können. Dabei geht es auch um die Frage, ob der Zustand der Fenster ein ausreichendes Stoßlüften erlaubt.

Heimspiel von Hannover 96

Hannover 96 tritt am Sonnabend, 27. Februar, um 13 Uhr gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth an. Die Roten bekommen es dabei im Heimspiel mit einem Gegner zu tun, der zuletzt meist Stärke zeigte.

