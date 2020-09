Hannover

Mehr als zwei Wochen hat das Gesundheitsamt der Region Hannover gebraucht, um 62 Schüler der Humboldtschule zu einem Corona-Test zu bitten. Die Anordnung für den Test traf bei den betroffenen Familien erst ein, als die Jugendlichen nach Ablauf ihrer 14-tägigen Quarantäne schon wieder zwei Tage lang zur Schule gegangen waren.

„Ich halte mich wirklich an alle Vorgaben, denn ich will nicht, dass sich wegen uns jemand ansteckt“, sagt Emely Nebel, die Mutter eines betroffenen Schülers. „Aber ich finde es merkwürdig, wie damit umgegangen wird.“

Verzögerungen wegen vieler Tests

Das Amt hatte die Schüler wegen eines bestätigten Corona-Falls an der Humboldtschule in häusliche Quarantäne geschickt. Als direkte Kontaktpersonen, sogenannte K1-Personen, sollten sie dann so früh wie möglich auf eine Infektion mit dem Virus getestet werden – so jedenfalls sehen es die Pläne vor. Wegen Überlastung des Gesundheitsamtes unterblieb aber ein schneller Test für die Humboldtschüler. Aufgrund des hohen Testaufkommens in Schulen sei es derzeit nicht immer möglich, K1-Personen vor Quarantäneende zu testen, hieß es.

Emely Nebel erhielt am Sonntag die Nachricht, dass ihr Sohn am Montag wieder zur Schule gehen dürfe, falls er keine Krankheitssymptome zeige. Am Montag und am Dienstag nahm der 17-Jährige am jahrgangsübergreifenden Rudertraining des Gymnasiums teil. Im Laufe des Dienstags erfuhr Nebel dann per E-Mail, dass ihr Sohn wie alle anderen betroffenen Mitschüler auch noch am selben Abend für einen Corona-Test ins Testzentrum nach Empelde kommen sollte.

„Das ist ein Entgegenkommen“

Die Region erklärte jetzt, das sei nicht der Regelfall. „Wir gehen in Absprache mit der Schulleitung noch einmal auf Nummer sicher. Das ist ein Entgegenkommen, weil es durch das hohe Testaufkommen Verzögerungen gab“, sagt Regionssprecherin Tanja Schulz. Die Schüler dürfen weiter in den Unterricht gehen.

An der Quarantäne selbst hätte ein früheres Testergebnis im Übrigen nichts geändert: Auch bei einem negativen Test müssen die betroffenen Personen weiter in häuslicher Isolation bleiben. So sehen es die aktuellen Vorgaben des Robert-Koch-Instituts vor. Allerdings: „Wenn wir einen positiv Getesteten erwischen, können wir dessen Kontaktpersonen schneller ermitteln“, sagt Regionssprecherin Schulz.

Von Bärbel Hilbig