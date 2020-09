Hannover

Regionspräsident Hauke Jagau hält es für möglich, Fußballspiele in Stadien bald wieder unter Auflagen vor Publikum stattfinden zu lassen. Auch Clubs und Discotheken würde der SPD-Politiker eingeschränkt wieder öffnen lassen. Im Umgang mit dem Coronavirus fordert Jagau mehr Eigenverantwortung und mehr Gelassenheit. „Der Staat kann nicht die Verantwortung für das Lebensrisiko übernehmen“, sagte der Präsident in einem Interview mit der HAZ.

„Wir würden in ein Stadion mit 5000 Plätzen nicht 5000 Zuschauer lassen“, sagte Jagau. Aber bei 50.000 Plätzen, verbindlicher Online-Anmeldung und klarer Struktur, wer mit wem zusammensitzen darf, sei das möglich. „Das sollte man ausprobieren“, sagte Jagau.

„Müssen schauen, was möglich ist“

Ebenso plädierte der SPD-Politiker dafür, die Discos und Clubs unter Auflagen wieder zu öffnen. „Wir haben inzwischen viel Erfahrung mit der Pandemie gesammelt und können da, wo wir Masken tragen, mutiger sein.“ Das gelte auch für Veranstaltungen. „Jugendliche wollen sich beispielsweise in Clubs oder Diskos treffen. Es ist unsere Aufgabe zu schauen, was dabei möglich ist“, sagte Jagau. Er deutete an, dass er nicht befürchte, dass die Partys aus dem Ruder liefen. „Ich bin davon überzeugt, dass die Betreiber selbst ein großes Interesse daran haben, dass die dafür notwendigen Auflagen eingehalten werden, damit es überhaupt weitergeht.“

Jagau verband die Forderungen nach mehr Lockerungen im Veranstaltungsbereich mit einem Plädoyer für mehr Gelassenheit und individueller Verantwortung im Umgang mit der Corona-Pandemie: „Der Staat kann nicht die Verantwortung für das Lebensrisiko übernehmen“, sagte Jagau wörtlich. Pauschale Verbote stießen zunehmend auf Akzeptanzprobleme. So sei etwa nicht nachzuvollziehen, dass zu einer Hochzeit 50 Gäste eingeladen werden dürften, zu einem Geburtstag hingegen nicht. „Gleiches Infektionsrisiko muss auch gleich behandelt werden. Rationalität und Nachvollziehbarkeit sind die Voraussetzung für Akzeptanz“, so der Regionspräsident.

Das bedeute nicht, dass alle Regeln hinfällig seien. So brauche man nach wie vor klare Abstandsregeln oder Vorgaben für das Tragen von Masken. „Es geht nicht komplett ohne Einschränkungen, aber es geht mit mehr Eigenverantwortung: Ich mache mir selber Gedanken, welches Risiko ich für mich und meine Mitmenschen eingehen will.“

Von Heiko Randermann