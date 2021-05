Hannover

Nun ist es klar: Hannovers Schüler können sich am Montag in voller Klassenstärke wiedersehen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Sonnabend für die Region Hannover eine Sieben-Tage-Inzidenz von 32,3 festgestellt. Damit lag der Inzidenzwert am fünften Werktag in Folge unter dem Wert von 50. Das ist die entscheidende Voraussetzung dafür, dass die Schulen wieder komplett in den Präsenzunterricht gehen. Die Region Hannover hat das am Sonnabend in ihrer neuen Allgemeinverfügung bestätigt.

Auf dieses Signal hat Stephanie Schluck gewartet. Die Leiterin der Grundschule Stammestraße hatte die Eltern der Schüler vor dem Wochenende zwar informiert, dass es am kommenden Montag voraussichtlich wieder in den Regelunterricht gehen würde. Aber da fehlte noch die endgültige Gewissheit, dass der Inzidenzwert auch wirklich unter 50 bleiben würde.

Schule öffnet: Kurzfristige Info an Eltern am Wochenende

„Ich habe die Eltern gebeten, dass sie am Wochenende ihre E-Mails und Whatsapp-Gruppen checken“, berichtet Schluck. Denn nun fragt die Schulleiterin bei den Familien nach, wer am Montag vor dem Unterrichtsstart eine Notbetreuung für das Kind benötigt. Die Grundschule hat gestaffelte Anfangszeiten eingeführt, damit sich nicht alle Schüler gleichzeitig am Eingang treffen. Für die Zeit ab acht Uhr muss es aber eine Betreuung geben. Und dafür braucht es Personal.

Das ist am Wochenende nicht immer einfach zu organisieren. „Im Grunde wird seit fast einem Jahr erwartet, dass wir am Wochenende arbeiten“, sagt Schluck. Die Pandemie erfordert viel Flexibilität: Das Land hat seine wechselnden Corona-Verordnungen in der Regel jeweils erst am Wochenende beschlossen; Schüler, Eltern und Lehrer müssen sich kurzfristig auf die Neuerungen einstellen.

Die Schulleiter gehen mit der Situation ganz unterschiedlich um. Michael Bax, Leiter der Leonore-Goldschmidt-Schule, hat Schüler und Kollegen bereits vor dem Wochenende informiert, dass es Montag nach aller Voraussicht wieder losgeht. Nur bei gravierenden Änderungen würde er sich noch einmal melden. „Viele Eltern müssen das vorher organisieren, wenn das Kind wieder in die Schule geht.“

In Hannover wollen die Schulen am Montag starten

Auch an der IGS Kronsberg geht es Montag wieder mit allen Schülern in den Präsenzunterricht. Quelle: Michael Thomas

Das Kultusministerium hatte im Vorfeld für Verwirrung gesorgt, weil es den Schulen vor ein paar Wochen mitgeteilt hatte, dass sie auch an einem Dienstag mit dem Regelunterricht in ganzer Klassenstärke beginnen können, sollte der entscheidende fünfte Werktag mit einer Inzidenz unter 50 auf einen Sonnabend fallen. So ist es in der Region Hannover nun gekommen. Trotzdem ist ein verspäteter Wechsel in das sogenannte Szenario A an Hannovers Schulen kein Thema, sagt Nicole Viñals-Stein von der Helene-Lange-Schule. „In dieser Zeit ist jeder Schultag wertvoll. Wir wollen, dass die Kinder in der Schule Normalität erleben, die ihnen so dringend fehlt.“ Auch sie hat hat Sonnabend zuerst ihre Lehrer, dann die Eltern über den Schul-Messengerdienst informiert, nachdem die Region sich offiziell geäußert hatte.

„Ich gehe davon aus, dass alle Schulen Montag starten. Das wäre sonst ein verschenkter Tag“, meint auch Rektor Bax. An der Leonore-Goldschmidt-Schule empfangen die Lehrer ihre Schüler Montag vor der Schule. Dort überprüfen sie, ob die Kinder einen negativen Corona-Selbsttest nachweisen können.

Von Bärbel Hilbig