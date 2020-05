Hannover

Zu Beginn der Corona-Krise waren die Lasten ungleich verteilt. Ärzte, Pfleger, das Personal im Supermarkt, Müllabfuhr, Polizei und andere Berufsgruppen wurden dringend gebraucht – und die Gastronomen hatten nichts mehr zu tun. In dieser Situation ging Ende März die Aktion „ Hannovers Gute Essen“ an den Start, die das Unternehmen Gastro Trends Hagedorn ins Leben gerufen hatte. Die Idee: Köche, Caterer und Restaurantbetreiber stellen kostenlose Speisen für systemrelevante Berufe in Hannover zur Verfügung.

Nun dürfen die Gaststätten wieder öffnen – und die Gastronomen werden wieder dringend gebraucht. Darum stellt das Projekt jetzt seinen regulären Betrieb ein. Die Organisatoren ziehen eine erfolgreiche Bilanz: Rund 13.000 Mahlzeiten wurden bis dato ausgeliefert, 7900 Kilometer sind die Helfer dafür gefahren, 2750 Stunden ehrenamtliche Arbeit haben sie investiert.

Netzwerk soll weiter bestehen

„Wir sind immer noch begeistert von der Spendenbereitschaft und der lösungsorientierten Herangehensweise aller Beteiligten“, sagt Mitinitiator Ferdinand Münder. Die ehrenamtlichen Köche und weiteren Helfer, die unter anderem auch von Volkswagen Nutzfahrzeuge unterstützt wurden, werden nun nach und nach wieder ihren eigentlichen Geschäften nachgehen. Als Netzwerk bleibe die Initiative aber bestehen, betont Münder. Falls genug Ware, Personal und die nötige Logistik vorhanden seien, könne Nahrhaftes bei Bedarf auch weiterhin geliefert werden. Das könnte weit über die Krise hinaus helfen. Denn nicht nur die systemrelevanten Berufsgruppen ließen sich die gespendeten Mahlzeiten schmecken – etwa 70 Prozent davon gingen an Bedürftige.

Von Juliane Kaune