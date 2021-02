Hannover

Die im bundesweiten Vergleich hohe Inzidenz bei den Corona-Infektionen in der Region Hannover mit einem Wert von aktuell 120,3 hängt nach Ansicht von Regionspräsident Hauke Jagau möglicherweise mit der hohen Zahl von Corona-Tests in Stadt und Umland zusammen. „Vielleicht testen andere weniger“, sagte er am Mittwoch in Hannover. Nach dem verstärkten Auftreten der besonders ansteckenden britischen Virusmutation B.1.1.7 habe die Region die Corona-Tests forciert. Möglicherweise stelle sich die Situation in einer Woche wieder ganz anders dar, meinte die stellvertretende Gesundheitsamtsleiterin Marlene Graf. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Inzidenzwert in Niedersachsen liegt bei 69,7.

Jagau rechnet mit Rückgang

Jagau rechnet für die kommenden Tage mit einem Rückgang des Inzidenzwertes. Dieser sei momentan auch so hoch, weil wegen Schnee und Eis in der vergangenen Woche Menschen mit Symptomen den Weg zum Testen gescheut hätten – jetzt hätten diese sich aber testen lassen. Seit Dezember sei der Inzidenzwert in der Region, der angibt, wie viele Menschen bezogen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben, deutlich gesunken.

Gestern hatte der Leiter des Landes-Krisenstabs, Heiger Scholz, den großen Anteil britischer Virusmutationen als einen Grund für den hohen Inzidenzwert in der Region Hannover angegeben. Besonders betroffen davon ist der nördliche Teil der Region.

