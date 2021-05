Hannover

Das Telefon steht nie still, immer gibt es Fragen, oft Gesprächsbedarf und nicht selten Wutausbrüche am Hörer. 2000 bis 3000 Anrufer wählen jeden Tag die Corona-Hotline der Regionsverwaltung Hannover, 800 bis 1000 können die 29 Mitarbeiter bewältigen. Die Spannweite ist enorm – von knappen Fragen nach Details in der Corona-Verordnung des Landes bis hin zu halbstündigen Gesprächen über den nahen Tod eines Angehörigen. „Wir machen hier einen sehr sinnvollen Job, und das bereitet uns viel Freude“, sagt Hendrik Schrader, Leiter des Teams bei der Regionsverwaltung.

„Wir sagen, was gilt“

Als die Hotline eingerichtet wurde, sei man mit vier bis fünf Mitarbeitern an den Start gegangen, erzählt Schrader. Doch die Zahl der Anrufe habe beständig zugenommen. Drei Themenschwerpunkte zählt er auf: Fragen zur Corona-Verordnung, zu Quarantäne-Bestimmungen und zum Impfen. „Letzteres ist eigentlich Sache des Landes Niedersachsen, das ja selbst eine Hotline zu diesem Thema betreibt“, sagt Schrader. Auch allgemeine Corona-Fragen beantworten die Kollegen beim Land unter einer weiteren Telefonnummer. „Bei uns wird es konkreter. Wir sagen genau, was in der Region Hannover derzeit gilt“ sagt der Hotline-Chef.

Experten durchforsten die Corona-Vorschriften

Dazu hat Schrader einen Stab von Mitarbeitern – Juristen und Verwaltungsexperten, die sich durch das Vorschriften-Dickicht von Land und Bund wühlen. Wenn die Mitarbeiter an den Telefonen mit schwierigen Detailfragen konfrontiert werden, helfen die Kollegen weiter. „Niemand muss uns noch einmal anrufen, meist kann ich schwierige Fragen nach Rücksprache mit den Kollegen schnell beantworten“, sagt Hotline-Mitarbeiterin Irina Kupser.

Die Spannweite der Fragen ist enorm. Viele Anrufer wollen wissen, was unter den derzeitigen Bedingungen erlaubt ist. „Gastronomen interessiert vor allem, welche Bereiche sie wann öffnen dürfen“, sagt Schrader. Andere fühlten sich einsam, etwa wenn sie unter Quarantäne stehen, und wollen ein bisschen plaudern. „Und wir haben auch Fälle, die uns sehr berühren“, sagt der Teamleiter. Etwa wenn ein Mensch schwer erkrankt ist und die Angehörigen wissen wollen, ob sie ihn nach Hause holen dürfen, damit er nicht einsam stirbt.

Immer mehr Anrufer sind aggressiv

Immer häufiger erleben die Hotline-Mitarbeiter, dass Anrufer sehr aggressiv sind und erstmal Dampf ablassen. „Das ist sehr belastend“, sagt Mitarbeiter Ralph Meyer. Meist sei es aber so, dass sich die Anrufer schnell wieder beruhigen und dann sei ein ruhiges Gespräch möglich. Erst kürzlich haben die Mitarbeiter eine Schulung bekommen, wie sie mit aggressiven Anrufern umgehen sollten.

Und dann gibt es noch die charmant versponnenen Anrufer. „Eine Dame rief mich an und äußerte Bedenken gegenüber einem Coronatest. Sie müsse zunächst ihren geistigen Berater konsultieren“, erzählt Meyer. Am Ende stellte sich heraus, dass es sich bei dem Berater um keine reale Person, sondern ein „Geistwesen“ handelte.

Ansturm in den nächsten Tagen erwartet

In den nächsten Tagen erwarten Schrader und sein Team wieder eine Flut von Anrufen. Die Region Hannover dürfte weiterhin unter dem Inzidenzwert von 100 bleiben, sodass ab Donnerstag erste Lockerungen möglich werden. Die Telefone werden nicht still stehen.

Die Hotline des Gesundheitsamts der Region Hannover ist Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 0511 616 4 3434 erreichbar.

Von Andreas Schinkel