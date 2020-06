Hannover

Zweimal innerhalb kurzer Zeit hat es in Göttingen in Hochhauskomplexen massive Corona-Ausbrüche gegeben. Die Konsequenzen waren zum Teil für die gesamte Bevölkerung dramatisch: Nach dem großen Ausbruch Ende Mai im Iduna-Zentrum wurden im Stadtgebiet Göttingen für zwei Wochen die Schulen geschlossen. Auch ein Hochhaus in einem Brennpunktviertel in der Groner Landstraße wurde jetzt zum Corona-Hotspot: Sämtliche Bewohner wurden vorübergehend unter Quarantäne gestellt wurde, diese endete in der Nacht zu Freitag.

Kein Generalverdacht in Hochhauskomplexen

Für die Stadtverwaltung Hannover ist dies aber kein Anlass, die Präventionsmaßnahmen in ähnlichen Hochhausburgen zu verstärken. Der Stadt seien aus diesen Quartieren keine erhöhten Corona-Fälle bekannt, sagt ein Stadtsprecher. Es sei „mit Blick auf einen diskriminierungsfreien Umgang“ zudem nicht sachgerecht, Mehrfamilienhauskomplexe unter Generalverdacht zu stellen.

Der Bereich Migration und Integration habe mehrsprachige Informationen an Menschen ohne deutsche Sprachkenntnis verteilt. Auch über die Gemeinwesenarbeit und das Quartiersmanagement seien mehrsprachige Informationsmaterialien in Brennpunkt-Stadtteilen an öffentlichen Gebäuden und Institutionen ausgehängt wurden. Über die Einhaltung von Hygiene- und Abstandregelungen sei aus diesen Gebieten bisher durchweg Positives berichtet worden, heißt es weiter.

Canarisweg wird zur Geisterstadt

Zumindest in dem Hochhauskomplex im Canarisweg in Hannover-Mühlenberg bestätigen dies auch die Menschen vor Ort. Mit dem Ausbruch der Pandemie sei der Canarisweg zu einer Art Geisterstadt geworden. So gut wie niemand sei draußen, selbst Kinder nicht, sagt Petra Bleichwehl, Projektleiterin der Nachbarschaftsarbeit Canarisweg (MSV) e.V. Mütter behielten die Kinder aus Angst vor dem Virus in den Wohnungen. Viele seien zusätzlich besorgt, weil sie ihre Informationen hauptsächlich über Medien in ihren Heimatländern bezögen, wo das Virus noch viel schlimmer als in Deutschland wüte. „Ich glaube nicht, dass die Gefahr eines Massenausbruchs hier größer ist als anderswo in Hannover“, sagt Bleichwehl.

Bisher habe es keinen Ausbruch in einem größeren Wohnkomplex gegeben, bestätigt auch das zuständige Gesundheitsamt der Region Hannover. Grundsätzlich gehe man jeder Infektion nach und arbeitet mit Hochdruck daran, Infektionsketten zu unterbrechen. Es gebe aber weder aus rechtlicher noch aus menschlicher Sicht eine Grundlage dafür, Wohnhäuser, beziehungsweise -blöcke ohne konkreten Anlass zu kontrollieren oder über die geltenden Verhaltensmaßnahmen hinaus tätig zu werden.

Corona sei eine Krankheit, die jeden treffen könne, sagt eine Sprecherin.

