Hannover

Nach einer Panne im Corona-Impfzentrum am Zoo geben Experten Entwarnung. 42 Kinder zwischen fünf und elf Jahren hatten dort am Montag versehentlich die Erwachsenendosis erhalten, wie die Region Hannover am Abend mitgeteilt hatte. Die Eltern der betroffenen Kinder seien telefonisch oder per E-Mail informiert worden und würden nun medizinisch beraten, hieß es.

Die Jungen und Mädchen haben die dreifache Dosis des für diese Altersgruppe bestimmten Biontech-Vakzins erhalten: 30 statt 10 Mikrogramm. Auch das Volumen des verabreichten Impfstoffs ist mit 0,3 Millilitern etwas größer – eigentlich werden Kindern nur 0,2 Milliliter gespritzt.

Kinderarzt: Kein Risiko durch falsche Dosis

„Nach menschlichem Ermessen ist aber nicht davon auszugehen, dass es zu schweren Nebenwirkungen kommt“, sagt Kinderarzt Thomas Buck. Die Dosis für die Altersgruppe sei im Vergleich zu Erwachsenen verringert worden, weil Immunantwort und Immunsystem der Kinder besser seien und die Kleinen für einen guten Schutz daher nicht so viel Wirkstoff benötigten. Eine höhere Dosis sei daher überflüssig – aber nicht schädlich. Buck erwartet daher keine maßgebliche Erhöhung von Nebenwirkungen. „Ich sehe da kein Risiko für die Kinder, da kann man beruhigen.“

„Ich sehe da kein Risiko für die Kinder, da kann man beruhigen“: Kinderarzt Thomas Buck über die Impfpanne am Zoo Hannover. Quelle: Christian Behrens

Lob für Transparenz

Der Kinderarzt betont, wie wichtig die Transparenz sei, mit der die Region Hannover die Impfpanne kommuniziert habe. „Das Impfen darf durch so einen Zwischenfall nicht diskreditiert werden. Dadurch, dass der Vorfall schnell öffentlich gemacht wurde, kann Vertrauen bewahrt werden.“ Allerdings, betont Buck, müsse das Qualitätsmanagement in Impfzentren immer wieder überprüft werden, „auch wenn medizinisch nichts passiert“.

In seiner Praxis impft das Team etwa Erwachsene und Kinder in komplett getrennten Räumlichkeiten. Buck betont, dass auch die mit dem fälschlicherweise hoch dosierten Impfstoff versorgten Kinder nach einigen Wochen wie im Impfschema vorgesehen, die zweite Spritze erhalten können.

MHH-Experte rät zur Kontrolle beim Kinderarzt

Prof. Tobias Welte, Direktor der Klinik für Pneumologie an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Thema maßgeblich befasst, schließt nicht aus, dass das Dreifache der empfohlenen Dosis zu erhöhten Nebenwirkungen führen kann – zunächst einmal mehr lokale Nebenwirkungen wie Fieber und andere grippale Symptome. „Ob es mehr schwere Impfreaktionen gibt, ist unklar. In den Zulassungsstudien ist es ebenfalls bei einigen Kindern zu Überdosierungen gekommen, ohne dass etwas passiert ist.“ Die Kinder sollten jedoch vom Kinderarzt in den nächsten Tagen kontrolliert werden, der sei der richtige Ansprechpartner.

Fieber und andere grippale Symptome können einer Folge der Impfpanne sein: Professor Tobias Welte von der Medizinischen Hochschule Hannover Quelle: Karin Kaiser

Ein Bericht der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA zur Überdosierung von Vakzinen bei Kindern präsentiert Daten aus denen hervorgeht, dass mit wesentlich höheren Dosen durchgeführte Tierexperimente keine wesentlichen Folgen der hohen Dosen gezeigt haben. Im Falle einer Überdosierung werden seitens der EMA dennoch eine Überwachung der Vitalfunktionen sowie eine mögliche symptomatische Behandlung empfohlen.

Nach der Produktinformation der EMA können die Injektionsfläschchen von Biontech für Erwachsene und Kinder an den Kunststoffkappen unterschieden werden. Unter der obersten lilafarbenen Kappe befindet sich eine zweite, die entweder grau (Erwachsene) oder orange (Kinder) ist.

Von Susanna Bauch