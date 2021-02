Hannover

Fieber, Schüttelfrost, Mattigkeit – solche Nebenwirkungen bei der Erstimpfung mit dem Covid-19-Impfstoff von Astra-Zeneca sind jetzt bei Klinikmitarbeitern aufgetreten. „Etwa 20 bis 30 Prozent der Mitarbeiter fallen dann für zwei bis drei Tage aus“, bestätigt der Corona-Experte der Medizinischen Hochschule Hannover, Prof. Tobias Welte. Das müsse man bedenken, wenn man den Impfstoff verabreiche. Es handele sich jedoch keineswegs um schwerwiegende Impfreaktionen. „Nichts ist schlechter als gar nicht zu impfen“, betont Welte. Das gelte auch für das Vakzin von Astra-Zeneca.

Vorübergehende Grippesymptome nach Erstimpfung

Der Impfstoff von Astra-Zeneca ist in Deutschland nur für Unter-65-Jährige zugelassen, weil die Wirksamkeit für höhere Altersgruppen umstritten ist. Zuletzt sind bei Erstimpfungen mit dem Präparat grippeähnliche Symptome aufgetreten. Bei einem Rettungsdienst in Dortmund musste sich rund ein Viertel der Beschäftigten nach der Impfung krankmelden. Dem Vernehmen nach sind auch bei Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes in Hannover nach der Impfung Symptome wie Schüttelfrost aufgetreten, die jedoch nach 24 Stunden wieder verschwanden. Derzeit untersucht das für Impfkontrollen zuständige Paul-Ehrlich-Institut, ob die Impfreaktionen über das hinaus gehen, was bei den klinischen Prüfungen zur Zulassung beobachtet wurde.

Hannover bekommt 45.000 Astra-Zeneca-Dosen

Hannover bekommt derzeit eine größere Menge des Astra-Zeneca Präparats geliefert. Knapp 45.000 Impfdosen sollen es bis Anfang März sein, die im Impfzentrum auf dem Messegelände verabreicht werden können. Die Euphorie bei Stadt- und Regionsverwaltung, beide zuständig für den Impfbetrieb, war groß, als die Zusage zur Impflieferung kam. Astra-Zeneca-Impfdosen gelten als gut handhabbar, weil sie nicht wie die Stoffe von Biontech/Pfizer und Moderna bei extrem niedrigen Temperaturen gelagert werden müssen. Dennoch gerät das Präparat jetzt ins Zwielicht.

„Wir dürfen die Menschen nicht verunsichern“

Zu Unrecht, meint MHH-Professor Welte. Das Mittel biete einen wirksamen Schutz gegen Covid-19. „Wenn gesagt wird, dass die Wirksamkeit bei 75 Prozent liege, heißt das ja nicht, dass 25 Prozent der Geimpften ohne Schutz wären“, sagt Welte. Im Übrigen träten auch beim Biontech-Impfstoff Nebenwirkungen auf, jedoch erst nach der Zweitimpfung. „Wir dürfen die Menschen jetzt nicht verunsichern“, sagt Welte.

Damit teilt er die Einschätzung des Virologen Christian Drosten. Er sehe keine Veranlassung, die Vakzine aus schwedisch-britischer Produktion in Deutschland nicht zu spritzen, sagt der Charité-Virologe bei NDR-Info.

Gesundheitsamt: Kaum jemand verweigert sich dem Impfstoff Astra-Zeneca

In Hannovers Impfzentrum auf dem Messegelände bleibt man ebenfalls gelassen. Zwar habe man Hinweise auf grippeähnliche Symptome auch im Impfzentrum bekommen, teilt das Gesundheitsamt der Region mit. Das sei aber nicht ungewöhnlich und ein Zeichen dafür, dass der Impfstoff anschlage. „Es gibt aktuell keine nennenswerten Anzeichen dafür, dass Impfberechtigte sich dem Impfstoff von Astra-Zeneca verweigern“, sagt Christoph Borschel, Sprecher des Gesundheitsamts.

Von Andreas Schinkel