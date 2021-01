Hannover

Die Informationskampagne des Landes zur Corona-Impfung ruft weiter Verwirrung hervor. Nach einer Pannenserie, bei der unter anderem Briefe an Verstorbene verschickt wurden, sollen die Niedersachsen, die älter als 80 Jahre sind, nun erneut angeschrieben werden – diesmal von den Kommunen. Doch das kann noch ein bisschen dauern. „Wir warten auf das Musterschreiben des Sozialministeriums“, sagt ein Sprecher des Städte- und Gemeindebundes. „Das geben wir gerne weiter.“

Land bedauert Post an Verstorbene

Die Infopost weist die Empfänger darauf hin, dass sie sich vom 28. Januar an einen Termin im Covid-19-Impfzentrum geben lassen können. „Es ist so weit“, heißt es in dem Schreiben vom Land. Zu Hause lebende Personen, die 80 oder älter sind, könnten in Kürze geimpft werden. Die Landesregierung verschickte die Briefe mithilfe einer von der Deutschen Post gekauften Adressensammlung. Die Liste des Dienstleisters allerdings ist weder vollständig noch aktuell. So kam es, dass auch Post in den Briefkästen längst Verstorbener landete, unter anderem bei einem vor 25 Jahren verstorbenen Hannoveraner. Mindestens drei solcher Fälle wurden nun auch aus Pattensen bekannt, auch in Springe wurden weitere Fälle bekannt.

Anzeige

Was für manchen wie eine Posse klingt, kann für Hinterbliebenene schmerzhaft sein, das hat man auch in der Landesregierung erkannt. „Wir entschuldigen uns bei allen Angehörigen, die sich dadurch verletzt fühlen“, sagte ein Sprecher von Sozialministerin Carola Reimann ( SPD). Insgesamt seien allerdings rund 210.000 Haushalte auf Grundlage der Adressdatenbank der Deutsche Post Direkt GmbH angeschrieben worden. „Bei einem derart großen Kreis von Adressatinnen und Adressaten bleiben solche Fehler leider nicht aus, auch wenn wir uns das anders gewünscht hätten.“ Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) hat ebenfalls sein Bedauern geäußert.

Auswahl nach Vornamen

Es gab weitere Unstimmigkeiten. Manche Empfänger wunderten sich, weil sie den Hinweis auf den Termin im Impfzentrum bekamen, obwohl sie bereits geimpft sind. Andere fühlten sich gar nicht angesprochen, weil sie noch längst nicht 80 Jahre alt sind. So ging es Egon T. aus dem Kreis Hameln-Pyrmont. Der 64-Jährige wunderte sich sehr über die unerwartete Post. „Ich dachte erst, es könnte ein Fake sein“, sagte er der HAZ. „Es hätte sein können, dass jemand versucht, etwas abzugreifen.“ Doch es stellte sich heraus, dass keine Betrüger im Spiel waren, sondern dass die Deutsche Post teilweise von den Vornamen auf das Alter der Adressaten geschlossen hatte. Diese Form von Logistik überzeuge ihn nicht, meint Egon T. Seine Nachfrage bei der Hotline des Ministeriums habe ergeben, dass er trotz des verfrühten Anschreibens noch nicht an die Reihe kommt. „Ich hätte mich gerne schon impfen lassen“, sagt der 64-Jährige.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Sozialministerium betont, dass es bei den Briefen nicht um einen konkreten Impftermin geht. „Uns ist daran gelegen, dass die Leute über diese Impfungen informiert sind“, sagt Sprecher Oliver Grimm. Im Gegensatz zu den Stadtstaaten habe das Land nicht auf ein zentrales Melderegister zurückgreifen können. „Die Nutzung des Melderegisterdatenspiegels, in dem die Meldedaten aus den Melderegistern der 409 niedersächsischen Kommunen landesseitig gespeichert werden, ist nach dem Niedersächsischen Ausführungsgesetz zum Bundesmeldegesetz durch einen privaten Versanddienstleister nicht zulässig“, teilt er mit.

Region und Stadt Hannover arbeiten an Brief

Die Kommunen aber dürfen ihre Melderegister für die Infopost verwenden. Das soll nun in einer weiteren aufwendigen Briefaktion geschehen. Sobald der Musterbrief des Ministeriums eingetroffen ist, wollen Städte und Gemeinden „ergänzende“ Post an die betagten Bewohner schicken. Darin könnten etwa die Lage des zuständigen Impfzentrums und die Anfahrt dorthin beschrieben werden. „Region und Landeshauptstadt Hannover arbeiten gemeinsam an diesem Schreiben“, sagte ein Stadtsprecher auf Nachfrage. „Die Kosten für Erstellung und Versand können noch nicht beziffert werden.“ Das Porto erstattet das Land.

Von Gabriele Schulte