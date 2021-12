Hannover/Laatzen

Das Team um die Mediziner des Orthocentrums in Laatzen hat für kommenden Sonnabend einen zwölfstündigen Impfmarathon angekündigt. Am 4. Dezember soll im Impfzentrum sowie in den Praxisräumen an der Würzburger Straße 15 zwischen 9 und 21 Uhr durchgeimpft werden. „Wir nutzen alle Flächen und setzen dafür bis zu fünf hochmotivierte Teams ein“, sagt Arzt und Organisator Janosch Katt.

Corona-Impfung ohne Termin

Zwölf Stunden lang werden dann ohne vorherigen Termin Erst,- Zweit- und Drittimpfungen verabreicht. Neben den Wirkstoffen von Biontech und Moderna soll bei dieser Aktion auch das Präparat Johnson & Johnsen verimpft werden. „Die Nachfrage ist vor allem bei Erstimpfungen groß, da nur eine einmalige Dosis fällig und der Schutz bereits nach 14 Tagen offiziell vorhanden ist“, sagt Katt.

Im Laatzener Impfzentrum besteht bereits seit einigen Wochen ein Impfangebot vor allem auch für Berufstätige – sie können wochentags zwischen 17 und 21 Uhr ihren Piks bekommen, sonnabends ist zwischen 9 und 14 Uhr geöffnet.

Von Susanna Bauch