Hannover

Ein Großteil der Corona-Impfungen in den 172 Alten- und Pflegeheimen in der Region Hannover ist abgeschlossen. „Die regulären Erst- und Zweitimpfungen sind voraussichtlich Ende der ersten März-Woche beendet“, sagt Hannovers Stadtsprecher Udo Möller. Kehrt nun wieder etwas mehr vertraute Normalität ins Leben der Bewohner zurück? Angehörige und Heimleitungen wünschen sich das. Doch tatsächlich müssen alle bisherigen Schutzmaßnahmen bis auf Weiteres eingehalten werden.

„Die niedersächsische Corona-Verordnung ist sehr deutlich. Wir testen weiter täglich alle Mitarbeiter und Besucher. Und bei einem Verdachtsfall schließen wir das Heim für Besucher“, sagt Annette Baumert, Geschäftsführerin der AWO-Pflegeheime Region Hannover.

„Die Belastung für unsere Bewohner ist unglaublich. Unsere Türen standen Besuchern früher jederzeit offen. Nun wächst die Vereinsamung“, berichtet Stefan Hübner, Leiter des Seniorenzentrums Ihmeufer. Die Senioren in dem Pflegeheim haben ihre zweite Schutzimpfung erhalten, ebenso rund 70 Prozent der Mitarbeiter. Allerdings stehen noch Impfungen für neu eingezogene Bewohner aus. Auch Senioren, die bei der ersten Kampagne an Corona erkrankt waren, sollen später noch Besuch von einem mobilen Impfteam bekommen. Hübner kann die Vorgaben deshalb nachvollziehen. „Man weiß noch wenig über die Virusmutationen.“

Friseur und Katzenbesuch

Friseure sind wieder zugelassen: In der AWO-Residenz Sehnde legt Hüseyin Mat der hundertjährigen Ursel Schrader die Haare. Quelle: Christian Behrens

Auch im Seniorenheim St. Aegidien in Anderten bleibt es bei täglichen Schnelltests, Abstand und dem Tragen von FFP-2-Masken. „Manches erscheint nicht schlüssig“, sagt Heimleiterin Angela Cording. Doch das Team hält sich an die Vorgaben. Für die Bewohner gibt es seit Kurzem wieder Andachten in der Kapelle und Sitztanz im Gemeinschaftsraum. „Natürlich mit Abstand und markierten Sitzflächen.“

Puppenspieler sind bereits aufgetreten und eine Betreuerin besucht mit ihrem Kater bettlägerige Senioren. „Das macht den Bewohnern Freude. Wir wollen wieder Normalität und Leben ins Haus bekommen“, betont Angela Cording. Auch Friseure machen seit Anfang März Termine im Heim. Zwei Bundeswehrsoldaten kümmern sich täglich um die Schnelltests für alle, die das Haus betreten.

Impfschutz mit Lücken

Allerdings ist der Impfschutz nicht für alle Pflegeheimbewohner lückenlos. In St. Aegidien waren ein Drittel der Bewohner und ein Viertel der Mitarbeiter an Corona erkrankt, als die Impfungen liefen. „Sie bekommen ein halbes Jahr später eine einmalige Impfung“, berichtet Cording. Sie hofft auf einen Termin im Mai für die 60 Betroffenen.

Außerdem gehen die mobilen Teams des gemeinsamen Impfzentrums von Stadt und Region für weitere Personengruppen in die Pflegeheime. „Wir planen Besuche ab der zweiten Märzhälfte“, sagt Stadtsprecher Möller.

Heimleiterin Cordes hat dafür bereits 44 Personen angemeldet. Neue Bewohner sind dabei, Mitarbeiter, die sich inzwischen zur Impfung entschlossen haben, außerdem Friseur, Fußpfleger, Therapeuten und Ärzte, die regelmäßig ins Haus kommen. Zur Einrichtung gehören auch Senioren im betreuten Wohnen, die zum Essen und für Freizeitangebote ins Haupthaus gehen. „Sie sind alle über 80 und gebrechlich“, sagt Cordes. Ein Impftermin vor Ort ist eine Erleichterung.

Von Bärbel Hilbig