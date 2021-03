Hannover

Heike Krause ist empört. „Unsere Berufsgruppe wird bei der Impfung gegen das Coronavirus in keiner Gruppe priorisiert“, sagt die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Kinder- und Jugendpsychiater indes hätten die Möglichkeit, bevorzugt geimpft zu werden. „Das ist völlig unverständlich. Kinder und Familien rennen uns förmlich die Bude ein in der Krise, und wir können uns nicht schützen“, sagt Krause. Viele Therapiestunden mit kleineren Kindern würden mit einem engen Körperkontakt einhergehen. Und auch Ältere, die grundsätzlich Abstand wahren könnten, schafften dies aus gesundheitlichen Gründen längst nicht immer. „Bei schwer psychisch Erkrankten wird auch mal geschrien und gespuckt.“

Unmittelbarer Patientenkontakt

Die Psychotherapeuten erhalten nun Unterstützung von der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN). „Auch diese Berufsgruppe hat unmittelbaren Patientenkontakt. Sie und ihr Personal in den psychotherapeutischen Praxen sind wie Ärztinnen und Ärzte als prioritär zu impfende Gruppe einzustufen“, forderte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der KVN, Jörg Berling. Unterstützt wird die Forderung durch den Beratenden Fachausschuss Psychotherapie der KVN und die Psychotherapeutenkammer Niedersachsen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach der aktuellen Impfverordnung sind bei der Impfreihenfolge in hoher Priorität solche Personen einzuordnen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit einem hohen oder erhöhten Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus tätig sind, besonders Ärzte und sonstiges Personal mit regelmäßigem unmittelbarem Patientenkontakt. Psychologische Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendpsychotherapeuten sind indes vom Sozialministerium aus dieser Gruppe ausgeschlossen worden.

Akutversorger sind systemrelevant

Diese Berufsgruppe gehört jedoch in der Systematik der KVN zum fachärztlichen Bereich in der Akutversorgung der Bevölkerung und wird unter den aktuell belastenden Umständen der Pandemie immer häufiger angefragt. „An der Systemrelevanz ihrer Arbeit besteht überhaupt kein Zweifel“, heißt es im Fachausschuss. Die Aerosolbelastung sei zudem bei vermehrtem Sprechen besonders hoch. „Videosprechstunden sind reine Notfallmaßnahmen zum Beispiel bei Quarantäne oder akuten Infektionen. Sie eignen sich nicht zur dauerhaften Aufrechterhaltung von Psychotherapien.“

Lesen Sie auch: 2000 Spritzen täglich: So läuft die Arbeit im Impfzentrum

Diese Situation verschärft sich noch bei Gruppentherapien. Die Kontaktzeiten erhöhen sich hier meistens auf 100 Minuten mit mehreren Personen in einem Raum. Besonderes Augenmerk müsse die Politik darüber hinaus auf die Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen und -therapeuten werfen. Diese könnten ähnlich wie Erzieher die Abstandsregeln umso weniger einhalten, je jünger die Kinder seien, sagt auch Psychotherapeutin Krause. Kinder seien stets in Bewegung und interagierten entsprechend miteinander, auch mit der Therapeutin oder dem Therapeuten. „Nachbesserungen bei der Impfverordnung sind unerlässlich.“ Zumal die besondere Rolle der Psychologischen Psychotherapie in elf Bundesländern bereits erkannt und umgesetzt worden sei.

Von Susanna Bauch