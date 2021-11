Hannover

Um die Impfkampagne gegen das Coronavirus stärker in Fahrt zu bringen, hat Regionspräsident Steffen Krach für den heutigen Montagabend zu einem Gipfeltreffen per Videokonferenz eingeladen. Teilnehmen sollen Vertreter des Landes, der Region, von Krankenhäusern, Apotheken und Ärzteverbänden. Ziel ist es, Wege zu suchen, möglichst viele Menschen sowohl zu Erst- und Zweit- als auch zu Auffrischungsimpfungen zu bewegen.

Inzidenz steigt weiter an

„Als die Inzidenzen im Sommer auf einem sehr niedrigen Stand waren und sich die Impfquoten noch stetig nach oben bewegt haben, hatten wir wohl alle die Hoffnung, dass auch ein Ende der Einschränkungen des öffentlichen Lebens möglich sein wird“, schreibt Krach in der Einladung. Nun müsse man angesichts der aktuellen Zahlen feststellen, dass die vierte Welle der Corona-Pandemie erneut große Herausforderungen mit sich bringe. Am Montag lag die Inzidenz in der Region Hannover bei 146,6 und damit erneut höher als an den Tagen zuvor.

Teams touren durch die Region

Unterdessen baut die Region das Impfangebot sowohl an festen Standorten als auch durch mobile Impfteams aus. Verabreicht wird der Impfstoff von Biontech. In Hannover können sich Impfwillige ohne Voranmeldung beim Gesundheitsamt in der Weinstraße 2-3 werktags von 9 Uhr bis 16 Uhr impfen lassen.

Weitere stationäre Angebote gibt es in Neustadt, Burgdorf, Laatzen und Hemmingen. Von Mittwoch bis Freitag dieser Woche werden zudem Impfungen jeweils von 10 Uhr bis 16 Uhr in der Mensa der Leibniz Universität in der Callinstraße 23 durchgeführt. Mobile Teams sind in Senioren- und Pflegeheimen, bei Tafeln und Tagespflegediensten in der gesamten Region unterwegs.

Region Hannover: Wieder mehr Impfungen

Tatsächlich nimmt das Interesse an Impfungen wieder zu. „Die Zahlen steigen sukzessive an“, hatte Regionssprecher Christoph Borschel am Wochenende gesagt. Teilweise bildeten sich Schlangen vor den Impfstationen.

Wissenschaftler: Booster-Impfungen sind effektiv

Nach Meinung von Wissenschaftlern sind die Auffrischimpfungen ausgesprochen wirksam. Der Schutz vor einem schweren Verlauf sei nach vorliegenden Daten sogar effektiver als der kurz nach der zweiten Impfung, erklärte Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen. „Und auch der Schutz vor Ansteckung und Weitergabe einer Infektion ist sehr ausgeprägt und deutlich besser als bei Geimpften ohne die Auffrischung.“

Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen verwies auf Israel. Dort sei es im Sommer gelungen, die Welle mithilfe von Boosterimpfungen zu stoppen. Eine ähnliche Wirkung erwarte sie auch für Deutschland.

Von Bernd Haase