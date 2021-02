Hannover

Die Impfkampagne gegen Covid-19 ist angelaufen – wenn auch schleppend. Immerhin bekommen im Impfzentrum auf dem Messegelände täglich 450 Menschen ihre Spritze, zumindest so lange der Impfstoff reicht. Zunächst sind alle über 80-Jährigen aufgefordert, sich impfen zu lassen. Wie das alles vonstatten gehen soll, erklärt jetzt ein Brief, den die Stadt Hannover in den kommenden Tagen an 35.000 Seniorinnen und Senioren verschickt. „Uns ist es wichtig, umfassend aufzuklären, zu informieren und auch Hilfe anzubieten" sagt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne).

Hotline und Impfpaten bieten weitere Beratung

Alles Wissenswerte zum Thema Corona-Impfung soll in dem Schreiben zusammengefasst sein. Es soll unter anderem Antworten auf folgende Fragen geben: Wie erhalte ich einen Impftermin? Wie komme ich zum Impfzentrum? Welche Unterlagen muss ich mitbringen? Wer noch Beratungsbedarf hat, bekommt unter der Nummer (05 11) 16 84 23 45 weitere Hilfe. Erreichbar ist die Hotline von Montag bis Donnerstag zwischen 9 und 16 Uhr, freitags von 9 bis 13 Uhr. Wenn Anrufer größeren Beratungs- und Informationsbedarf haben, werden sie auf Wunsch an sogenannte Impfpaten weitervermittelt.

Keine Begleitung zum Impfzentrum

Bei den Impfpaten handelt es sich um rund 70 Freiwillige, etwa Angehörige des Stadtkirchenverbands und der Arbeiterwohlfahrt, die Seniorinnen und Senioren individuell beraten. „Eine wichtige Aufgabe der Impfpaten wird darin bestehen, den Senioren zuzuhören und sie zu ermutigen – vor allem dann, wenn zum Beispiel die Terminvergabe nicht gleich auf Anhieb klappt“, teilt die Stadt mit. Die Impfpaten werden jedoch keine persönliche Begleitung zum Impfzentrum übernehmen.

Von Andreas Schinkel