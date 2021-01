Hannover

Die Impfkampagne in Hannover und den Umlandgemeinden soll weiter Fahrt aufnehmen. Stadt- und Regionsverwaltung haben die mobilen Impfteams verstärkt, die Menschen in Alten- und Pflegeheimen aufsuchen. Insgesamt zwölf Teams sind jetzt im Einsatz, wie Stadt und Region mitteilen. „Bis Ende Januar sollen in allen Alten- und Pflegeheimen die Menschen, die dazu bereit sind, die erste Dosis erhalten haben, sofern Impfstoff in ausreichender Menge zur Verfügung steht“, kündigt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) an.

Mehr als 8000 Menschen haben erste Dosis bekommen

176 Heime stehen auf der Liste der Impfteams, 40 Einrichtungen haben sie bereits besucht. „Wir freuen uns, dass die Impfbereitschaft in den Alten- und Pflegeeinrichtungen offenbar hoch ist“, sagt Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD). Insgesamt hätten in der Region Hannover mehr als 8000 Menschen ihre erste Impfdosis bekommen.

Wie schnell die Risikogruppen in den Pflegeheimen geimpft werden, hänge nach Einschätzung der Stadt wesentlich von der Menge der verfügbaren Impfdosen ab. Am Personal liege es nicht, betont Kämmerer Axel von der Ohe ( SPD). Man habe durchaus die Kapazitäten, deutlich mehr Menschen zu impfen.

Biontech liefert vorübergehend weniger Impfstoff

Gerade in diesem Punkt könnte es vorübergehend allerdings haken: Das Unternehmen Biontech hat angekündigt, in den kommenden drei bis vier Wochen weniger Impfstoff nach Europa zu liefern als geplant. Das Unternehmen begründet das mit Umbauten im belgischen Werk Puurs, damit dort langfristig mehr Dosen produziert werden können.

Aber auch in den Pflegeheimen selbst kommt es offenbar zu Verzögerungen. So muss die Heimleitung einer Einrichtung in Ronnenberg von den impfwilligen Bewohnern neue Einwilligungen einholen, weil die alten Unterlagen nicht mehr gültig sind. Hintergrund ist offenbar unter anderem, dass mit dem Impfstoff der Firma Moderna inzwischen ein neues Mittel verabreicht werden kann, über das auf den bisherigen Unterlagen aber nicht aufgeklärt wurde.

Rettungskräfte geimpft

Inzwischen hat auch das Impfzentrum auf dem Messegelände erste Spritzen gesetzt. Hier wurden aber zunächst die Beschäftigten des Rettungsdienstes geimpft. „Sie sind jeden Tag mit vielen Menschen in direktem Kontakt. Es ist wichtig, dass der Rettungsdienst in seiner Funktionsfähigkeit nicht gefährdet ist“, sagt Regionspräsident Jagau.

Land vergibt Impftermine

Offiziell startet der Betrieb auf dem Messegelände erst am Montag, 1. Februar. Alle Über-80-Jährigen, die zu Hause leben und nicht in einer Pflegeeinrichtung untergebracht sind, können sich dann zum Impfzentrum begeben. Das Land Niedersachsen hat angekündigt, ab Donnerstag, 28. Januar 2021, über die Hotline (0800) 9988665 und online über die Internetadresse www.impfportal-niedersachsen.de Termine zu vergeben.

Wie kommen betagte Menschen zum Impfzentrum ?

Unklar bleibt, wie die betagten Menschen zum Messegelände gelangen. „Wir sind uns bewusst, dass der Weg für viele Menschen über 80 Jahre beschwerlich sein kann“, sagt Regionsdezernentin Cordula Drautz ( SPD). Man arbeite derzeit an Lösungen. Krankenkassen übernehmen Transportkosten, wenn Menschen aus gesundheitlichen Gründen keine Möglichkeit haben, zum Impfzentrum zu gelangen.

Von Andreas Schinkel