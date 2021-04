Hannover

Schulterschluss in der Versicherungsbranche: Alle in Hannover ansässigen Unternehmen haben dem Land angeboten, das Impfen ihrer zusammen mehr als 12.000 Beschäftigten selbst zu managen. Sobald die Priorisierungen aufgehoben sind, wolle man ein zentrales Impfzentrum einrichten und so zur Beschleunigung der Corona-Impfkampagne beitragen.

Impfinitiative der Versicherer

Hannover ist ein starker Versicherungsstandort. Von der traditionellen VGH über den HDI, die Concordia, die KKH, die Mecklenburgische, Swiss Life, die VHV und die Wertgarantie bis zu den Rückversicherern Hannover-Rück und E+S gehört die Branche zu den größten Arbeitgebern der Stadt. Jetzt hat sie sich über die Firmengrenzen hinweg zu einer Impfinitiative zusammengeschlossen.

„Wir bekennen uns sowohl zu unserer Verantwortung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch zur gesellschaftlichen Verantwortung, bei der Eindämmung der Pandemie aktiv zu unterstützen“, heißt es in einem Schreiben, das am Freitag an die Beschäftigten verschickt wurde.

Impfstraße im HDI

Die Unternehmen wollten in den Räumen des HDI „auf eigene Kosten die notwendigen Impfstraßen aufbauen“ und Personal sowie Material für das Impfen organisieren. „Die Impfungen können beginnen, sobald eine ausreichende Menge Impfstoff vorhanden ist“, heißt es in dem Schreiben. Wer schon vorab etwa beim Hausarzt oder Impfzentrum einen Termin bekomme, solle den wahrnehmen – für alle anderen aber wolle man einen zusätzlichen Weg eröffnen.

Die Versicherungen arbeiten schon seit Langem informell in einer Arbeitsgruppe zusammen. Dort ist nach HAZ-Informationen auch die Idee für die Impfaktion entstanden. Am Freitag haben sie der Landesgesundheitsministerin Daniela Behrens den Vorschlag unterbreitet.

Bei VW läuft Pilotprojekt

Etliche Unternehmen stehen bereits in den Startlöchern, um ihre Belegschaft mithilfe ihrer Betriebsärzte zu impfen, sobald das ab Juni möglich ist. Bei VW in Zwickau läuft dazu bereits ein Pilotprojekt. Dort dürfen die Betriebsärzte testweise 300 Dosen an Mitarbeitende verimpfen, die laut Priorisierung zugelassen sind.

In Hannover plant der TÜV-Nord, auf seinem Gelände in Döhren eine Drive-in-Impfstraße einzurichten, in der Firmenbeschäftigte durchs geöffnete Autofenster geimpft werden könnten.

Tüv will Drive-In-Impfstraße

Der gemeinsame Vorstoß der Versicherungsunternehmen über alle Wettbewerbsgrenzen hinweg aber gilt als bundesweit ungewöhnlich. Nach HAZ-Informationen soll die Impfstraße der Branche nicht im HDI-Hauptgebäude am HDI-Platz eingerichtet werden, sondern im knapp 700 Meter entfernten Außenstandort an der Buchholzer Straße. Dort sei mehr Platz.

med