Per Video: Olaf Scholz diskutiert mit Bürgern aus der Region Hannover

Hannover

Der Kanzlerkandidat der SPD ist derzeit auf digitaler Deutschland-Tour unterwegs. „Ich möchte mit Ihnen ins Gespräch kommen – auch wenn wir derzeit persönliche Begegnungen reduzieren müssen, um das Virus zu stoppen“, sagt Olaf Scholz. Am Dienstag, 27. April, wird er sich um 18.30 Uhr in einem Videogespräch den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern aus der Region Hannover stellen. „Ich möchte erfahren, was die Menschen in Hannover umtreibt“, sagt Scholz.

Auch Bundestagsabgeordnete sind dabei

Bei dem Zukunftsgespräch mit dem Vizekanzler werden auch die Bundestagsabgeordneten Kerstin Tack und Yasmin Fahimi, Hannovers SPD-Chef Adis Ahmetovic und die Integrationsbeauftragte Doris Schröder-Köpf sowie Steffen Krach, der für das Amt des Regionspräsidenten kandidiert, dabei sein. Themen könnten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Lockdown, Digitalisierung oder gerechte Klimapolitik sein. Anmeldungen sind möglich per Mail unter stadtverbandhannover@spd.de, mehr auch auf https://olaf-scholz.spd.de/tour/

Simon Benne