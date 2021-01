Herr Professor Osterhaus, vor gut elf Monaten haben wir das erste Mal miteinander über das damals noch neue Coronavirus gesprochen. Damals schien Covid-19 eine ernste, aber noch eine ferne Drohung zu sein: Das Virus hatte sich außerhalb Chinas noch nicht verbreitet, gerade einmal 2900 Menschen waren infiziert, es gab 81 Tote. Haben Sie sich damals vorstellen können, wie sehr Sars-CoV-2 die Welt im Jahr 2020 im Griff haben würde?

Nein. Ich bin nicht mehr ganz sicher, wann genau unser Gespräch stattgefunden hat, aber Ende Januar konnte kein Virologe und kein Epidemiologe der Welt vorhersagen, was los sein würde. Wir hielten die Situation für kontrollierbar – das waren die Signale aus China. Bis der chinesische Gesundheitsminister dann klarstellte, dass sich das Virus verbreitet, bevor oder ohne dass die Infizierten Symptome zeigen. Das hat die Situation verändert. Anfangs dachten wir alle: Okay, das kann hier ernst werden wie damals die Verbreitung von Sars-1 oder Mers. Aber eine Pandemie ließe sich vermeiden. Tatsächlich hatten wahrscheinlich Menschen ohne Symptome oder mit nur milden Symptomen das Virus schon unbemerkt nach Europa gebracht.

Jetzt beinahe ein Jahr später gibt es weltweit Hunderttausende Neuinfektionen am Tag, mehr als 80 Millionen Menschen haben sich infiziert, mehr als 1,7 Millionen sind gestorben. Haben Sie in ihrer langen Laufbahn als Virologe schon einmal mit so einem Virus zu tun gehabt?

Ich selbst nicht so direkt. Es gab Aids mit bisher 33 Millionen Toten, und noch immer sterben viele Hunderttausende. Vielleicht auch die Mexikanische Grippe, die im Jahr 2009 begonnen hat und an der etwa eine halbe Million Menschen gestorben sind – eine ganz andere Größenordnung als Covid-19 also. Wir Virologen haben schon lange davor gewarnt, dass es eine weltweite Pandemie geben könnte. Das Problem war nur, dass das niemand hören wollte. Die Haltung nach der Mexikanischen Grippe war: Ja, okay, das war jetzt eine ernste Grippewelle, aber mehr auch nicht. Es gab keine Bereitschaft, in Vorkehrungen gegen eine Pandemie zu investieren. Insbesondere an breiter wirkenden Impfstoffen gegen ganze Gruppen von Viren wie Influenza oder Corona zu forschen, auch an breiter wirkenden antiviralen Medikamenten. Andere Vorkehrungen wie die Zahl der Atemschutzmasken aufzustocken wurden ebenfalls nicht getroffen.

Spezialgebiet Viren und Infektionskrankheiten Prof. Albert Osterhaus ist ein niederländischer Virologe. Sein Spezialgebiet sind Viren und Infektionskrankheiten, die von Tieren auf den Menschen übertragen werden – wie das Coronavirus Sars-CoV-2. Der 72-Jährige war Leiter des Instituts für Virologie der Universität Rotterdam, Direktor des globalen WHO-Referenzlabors für Masern und des Referenzlabors für Influenza der Niederlande. Seit 2014 ist Osterhaus Gründungsdirektor des Forschungszentrums für neu auftretende Infektionen und Zoonosen der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. Seit 2016 ist er Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.

„Der Pharmaindustrie auf den Leim gegangen“

Glauben Sie, dass das in der Zukunft anders sein wird?

Menschen haben ein eher kurzes Gedächtnis. Nach der Mexikanischen Grippe etwa wurde der Regierung in den Niederlanden Verschwendung vorgeworfen, weil sie Impfstoff für ein Drittel der Bevölkerung angeschafft hatte. Tatsächlich wurden damit viele Menschenleben gerettet. Doch die Kritiker sagten, die Regierung sei der Pharmaindustrie auf den Leim gegangen und die Mexikanische Grippe eine Falschmeldung. Aber selbst die Spanische Grippe zu Beginn des 20. Jahrhundert mit ungefähr 50 Millionen Toten ist recht schnell aus dem Bewusstsein der Menschen verschwunden.

Woran liegt das?

Ich erzähle Ihnen eine Anekdote aus den Niederlanden. Wir investieren dort jedes Jahr 1 bis 2 Milliarden Euro in die Deichsicherheit, während es im gesamten vergangenen Jahrhundert ein paar Tausend Tote durch Überschwemmungen gegeben hat. Wenn man dann sieht, wie viele Menschen seit der Spanischen Grippe durch Pandemien getötet wurden, könnte man auf die Idee kommen, dass es sinnvoll wäre, einen ähnlichen Betrag in die Pandemieprävention zu investieren. Aber in der Wahrnehmung der Menschen ist das Wasser einfach eine viel größere Bedrohung.

„Müssen mit weiteren Pandemien rechnen“

Drohen denn nach Sars-CoV-2 weitere weltweite Pandemien?

Darauf müssen wir uns unbedingt vorbereiten. Es wird Ausbrüche mit stets höherer Frequenz geben – bei Tieren wie bei Menschen. Das ist auch eine Frage, wie wir mit unserem Planeten umgehen. Wenn wir weitermachen wie bisher, wenn wir weiter um die Welt fliegen, für unseren Konsum Güter über den halben Planeten verschiffen und so viele andere Dinge machen, die die Welt irreparabel ändern, dann wird die Zahl der Ausbrüche weiter zunehmen. Das kann man an der Entwicklung seit den Siebzigerjahren gut beobachten. Die Lösung ist, das einzuschränken – und mehr Geld in die pandemische Planung zu stecken sowie in die Entwicklung von breit wirksamen Impfstoffen und Medikamenten zu investieren.

„Es wird Ausbrüche mit stets höherer Frequenz geben“: Albert Osterhaus in seinem Labor an der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Quelle: Philipp von Ditfurth

Vor elf Monaten war eine aus heutiger Sicht vielleicht etwas naive Frage: Wie gefährlich ist dieses Virus eigentlich? Manche Menschen behaupten, es sei nicht gefährlicher als eine gewöhnliche Grippe. Einige leugnen die Existenz von Sars-CoV-2 gleich ganz. Was sagen Sie diesen Menschen?

Sie haben selbst die Todeszahlen genannt, die weit über die einer Wintergrippe hinausgehen – und wir sind noch mitten in der Krise und wissen nicht, wie es am Ende ausgeht. Das lässt sich nicht mit der gewöhnlichen Wintergrippe vergleichen. Das hier ist viel größer. Man kann nicht leugnen, dass wir hier ein gigantisches Problem haben.

„Enorme finanzielle Kraftanstrengung“

Mittlerweile sind die ersten Impfstoffe zugelassen. Sie haben im Januar erklärt, dass die Entwicklung eines Impfstoffes gegen ein neues Virus üblicherweise sechs bis zehn Jahre dauert. Hier waren es etwa zehn Monate. Ist das nicht fantastisch?

Ja, schon. Eine enorme finanzielle Kraftanstrengung von öffentlicher Hand und Investoren hat das möglich gemacht. Entwicklungsschritte, die normalerweise aufeinanderfolgen, sind zum Teil parallel abgelaufen, soweit das technisch möglich war. Der jetzt zugelassene Impfstoff hat die übliche Prozedur mit allen Test- und Bewertungsphasen durchlaufen. Darum hat die Entwicklung auch länger als in Russland oder China gedauert.

Wie tragen Sie und Ihre Kollegen an der TiHo zur Forschung an Impfstoffen und Therapien bei?

Wir tun verschiedene Dinge: Wir arbeiten an Impfstoffen, und wir forschen an Antikörpern. Einer der Ansätze, die wir bei den Impfstoffen verfolgen, soll das Problem der begrenzten Produktionskapazitäten lösen. Mit herkömmlichen Mitteln haben wir erst in zwei oder drei Jahren genügend Impfstoff für die gesamte Weltbevölkerung. Unter anderem funktioniert der jetzt in Deutschland eingesetzte Impfstoff in großen Teilen Afrikas kaum oder gar nicht – allein wegen der nötigen Kühlkette. Wir wollen die Produktion also beschleunigen, indem wir Impfstoffe nicht auf dem klassischen Weg aus Zellen von Säugetieren erzeugen, sondern aus Schimmelpilzzellen. Damit erreichen Sie zehn bis hundert mal so viel. Unser Ziel ist die Entwicklung preiswerter Impfstoffe für eine große Zahl von Menschen.

„Alle sind jetzt in Hurra-Stimmung“

Wird jetzt alles wieder gut, da wir den Impfstoff haben?

Alle sind jetzt in Hurra-Stimmung, doch der Impfstoff, der jetzt zuerst insbesondere den alten Menschen verabreicht wird, macht mit Blick auf die Pandemie noch nicht den großen Unterschied. Noch lange impfen wir nicht die Menschen, die wir erreichen müssen, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen: die hoch mobilen Menschen zwischen 20 und 40 Jahren, die das Virus optimal verbreiten. Wenn wir diese Menschen geimpft haben, sehen wir vielleicht Licht am Ende des Tunnels.

Was glauben Sie denn, wie lange es noch dauert, bis wir wieder ein halbwegs normales Leben führen können? Ist Skiurlaub in diesem Frühjahr noch möglich? Können wir uns Ostern wieder im großen Familienkreis treffen? Kehrt vor den Sommerferien noch Normalität in den Schulen ein?

Skiurlaub? Das ist eine absolut absurde Frage. Die Antwort ist Nein. Wir befinden uns in einer Pandemie. Menschen werden krank und sterben.

„Positive Anreize für eine Impfung“

Es gibt in Deutschland eine Debatte, ob es eine Pflicht zum Impfen geben sollte – die meisten Politiker lehnen sie ab. Was hält der Virologe davon?

Was ist denn die Alternative? Wollen Sie bis Ende nächsten Jahres warten, bis das Leben wieder in halbwegs normalen Bahnen verläuft? Bis dahin gehen die Gastronomie, die Kunst, die Kultur kaputt. Die Frage ist, ob es nicht Möglichkeiten gibt, um eher zu einer Öffnung zu kommen. Statt einer Pflicht könnte man positive Anreize für eine Impfung setzen. Zum Beispiel, dass sich geimpfte Menschen wieder im größeren Kreis treffen, wieder Cafés oder Fußballstadien besuchen, wieder Partys feiern dürfen, wenn sie nachweisen können, dass sie geimpft sind. So könnte man auch ausschließlich geimpfte Menschen in Skigebieten, Hotels und Liftanlagen zulassen, um auf den Skiurlaub zurückzukommen. Das ist natürlich nur mit umfassenden Kontrollen möglich.

Haben wir die Pandemie mit dem Impfstoff jetzt im Griff?

Noch nicht, und es hängt jetzt auch sehr stark von der Logistik ab – darin ist Deutschland sehr gut, das sieht man ja schon an der Organisation der Impfzentren. In den Niederlanden fangen wir zum Beispiel nicht vor dem 8. Januar mit dem Impfen an. Wie Deutschland insgesamt mit der Pandemie umgegangen ist, ist schon weniger beeindruckend. Außerhalb Europas gibt es manche Länder, die es mit einem viel strengeren Ansatz im Hinblick auf die Gesundheit wie auch die Wirtschaft letztendlich viel besser gemacht haben.

Von Karl Doeleke