Hannover

Was ist eigentlich erlaubt bei der Impfung von Kindern und was nicht? Was meinen die Ärzte? Welche Nebenwirkungen können auftreten? Vor allem Eltern stellen sich derzeit viele Fragen. Einige wollen ihre Kinder unbedingt impfen lassen oder haben es bereits getan, andere vertrauen der Empfehlung der Stiko.

Wie sind die Regeln zur Covid-19-Impfung für Kinder und Jugendliche?

Seit wenigen Wochen empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) eine Corona-Impfung für Zwölf- bis 17-Jährige mit bestimmten Vorerkrankungen, wie Adipositas, angeborene oder erworbene Immundefizienz oder Herzfehler. Auch wenn Kontaktpersonen ein hohes Risiko für einen schweren Infektionsverlauf haben, unterstützt die Stiko, unter 18-Jährige zu impfen.

Eine allgemeine Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche gibt es derzeit aber nicht, die Datenlage sei noch zu gering, hieß es vom Expertengremium. Außerdem argumentierte die Stiko, dass das Risiko einer schweren Erkrankung mit Covid-19 für diese Altersgruppe gering sei.

Einziger zugelassener Impfstoff für diese Altersgruppe ist das Vakzin von Biontech.

Auch Kinder und Jugendliche können sich auf eigenen Wunsch gegen Covid-19 impfen lassen. Quelle: Rainer Dröse

Können gesunde Kinder und Jugendliche trotzdem eine Impfung bekommen?

Ja, unabhängig von der Stiko-Empfehlung ist es möglich, auch Zwölf- bis 17-Jährige ohne Vorerkrankungen impfen zu lassen. Der Einsatz des Impfstoffs bei unter 18-Jährigen ohne Vorerkrankungen wird derzeit zwar nicht allgemein empfohlen, „ist aber nach ärztlicher Aufklärung und bei individuellem Wunsch und Risikoakzeptanz des Kindes oder Jugendlichen beziehungsweise der Sorgeberechtigten möglich“, heißt es in der Empfehlung der Stiko.

Wie hat die ständige Impfkommission ihre Entscheidung begründet?

Die Stiko argumentiert unter anderem mit der noch fehlenden Datenlage zur Sicherheit des Impfstoffes in dieser Altersklasse. Zudem sei der Nutzen der Impfung, schwere Erkrankungen und Todesfälle zu verhindern, in dieser Altersgruppe nicht allgemein gegeben, da die Erkrankung häufig asymptomatisch oder leicht verlaufe, falls keine Vorerkrankungen bestünden.

Welche Nebenwirkungen von Biontech bei Kindern sind bekannt?

Nach den bisherigen Erkenntnissen kann es nach der Impfung mit dem Vakzin zu Herzmuskel- und Herzmuskelbeutelentzündungen kommen. Entsprechende Warnhinweise auf den Packungen von Biontech und Moderna gibt es in den USA und in Großbritannien.

Für eine allgemeine Impfempfehlung für Jugendliche sei die Datenlage zu dünn, sagt die Stiko. Quelle: Laci Perenyi/imago

Warum entscheiden sich viele Eltern zusammen mit ihren Kindern trotzdem für eine Impfung?

Es gibt die Furcht von Eltern, ihre Kinder könnten nach einer Infektion unter Folgen von Long-Covid leiden. Nach der eigentlichen Infektion mit dem Coronavirus können auch bei Kindern und Jugendlichen sehr belastende Langzeitfolgen auftreten, wie zum Beispiel anhaltende Müdigkeit, Schlafstörungen und eine insgesamt geringere Leistungsfähigkeit.

Wie verhalten sich die Ärzte?

Es gibt unter den niedergelassenen Ärzten und unter den Hausärzten unterschiedliche Meinungen zum Kinderimpfen. Viele Ärzte richten sich nach der Empfehlung der Stiko. Beispielsweise fordert die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, Martina Wenker, ihre Berufskollegen auf, Kinder und Jugendliche nur bei Vorerkrankungen zu impfen. Wenker, die auch als Impfärztin in einem Impfzentrum arbeitet, würde ein 15-jähriges Mädchen ohne Vorerkrankungen ungeimpft nach Hause schicken. So ist es in den vergangenen Tagen auch in Impfzentren bereits passiert.

Das Drängen der Politik auf ein zügiges Impfen von Kindern und Jugendlichen hält Wenker für unangebracht. „Ich habe wenig Verständnis, wenn die Politik in dieses Thema eingreift“, betonte sie. Für die Ärzte zähle die Empfehlung der Stiko, allein schon aus haftungsrechtlichen Gründen sei das wichtig.

Sie vertreten unterschiedliche Meinungen zur Covid-19-Impfung bei Kindern und Jugendlichen: Kinderarzt Thomas Buck (links) und Martina Wenker, Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen. Quelle: Christian Behrens/Clemens Heidrich

Andere Ärzte wiederum impfen auch Kinder und Jugendliche ohne Vorerkrankungen. „Es gibt viele Jugendliche, die eine Impfung wollen, damit sie wieder am sozialen Leben teilnehmen können“, sagt der hannoversche Kinderarzt Thomas Buck. „Wenn sich jemand eine Impfung wünscht, dann impfe ich“, betont er.

Die Gruppe der Kinder und Jugendlichen habe in den vergangenen eineinhalb Jahren auf viel verzichtet, um andere zu schützen, jetzt müsse auch etwas für diese Gruppe getan werden. Zur Diskussion über die Risiken verweist Buck auf Studien aus Kanada: „Biontech ist sehr gut verträglich“, sagt der Chef der Ärztekammer in Hannover.

Welche Position nimmt die Landesregierung ein?

Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) und Sozialministerin Daniela Behrens haben die Impfkommission aufgefordert, ihre Vorgaben angesichts der sich ausbreitenden und als besonders ansteckend geltenden Delta-Variante noch einmal zu prüfen. Bei der Impfung von Kindern und Jugendlichen sieht die Ministerin noch „Luft nach oben“. Bei den unter 18-Jährigen seien bisher nur 0,9 Prozent durchgeimpft, und 2,5 Prozent hätten eine erste Impfung erhalten (Stand Ende Juni). Das Interesse von Jugendlichen an einer Impfung sei aber vorhanden.

Auch Ministerpräsident Stephan Weil hatte die Stiko dafür kritisiert, die Impfung für Kinder und Jugendliche nicht allgemein zu empfehlen.

Was ist aus den Plänen des Landes für eine groß angelegte Impfkampagne für Schüler geworden?

Eigentlich wollte die Landesregierung alle Schüler in Niedersachsen ab zwölf Jahren zu einer Impfaktion einladen: Ab Juli sollte mit Aktionen in Schulen, kommunalen Gebäuden und in Impfzentren den Schülern ein besonderes Angebot zur Corona-Schutzimpfung gemacht werden. Die Pläne mussten allerdings abgeblasen werden, denn die Bundesregierung machte deutlich, dass dafür nicht extra Impfstoff bereitgestellt werden würde. Außerdem hatte die Ständige Impfkommission (Stiko) die Impfung von Kindern und Jugendlichen ja nicht empfohlen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jetzt gibt es reichlich Impfstoff. Gibt es neue Pläne für eine Kampagne?

„Wir hoffen, dass die Stiko doch noch zu einer anderen Entscheidung kommt, sagt der Sprecher des Landesgesundheitsministeriums, Oliver Grimm. Das Konzept für die groß angelegte Impfaktion gebe es nach wie vor. Derzeit werde allerdings mehr Biontech-Impfstoff als geplant für Zweitimpfungen benötigt, da nach einer Empfehlung der Stiko jetzt auch alle, die zunächst Astrazeneca erhalten haben, bei ihrer zweiten Impfung dann Biontech oder Moderna bekommen sollen. Außerdem werde die Zeit vor den Sommerferien langsam knapp, meinte Grimm.

Es stehe den einzelnen Impfzentren aber frei, Schulen besondere Angebote zu machen. Grimm berichtete von einer Aktion des Impfzentrums in Osnabrück: Dort hatte man Abschlussklassen zum Impfen aufgefordert.

Von Mathias Klein