Hannover

Zwei neue Impfzentren in Hannover sollen vom Nikolaustag an die Kraftanstrengung Impfkampagne unterstützen: Die Region Hannover plant, im Zoo im ehemaligen Regenwald-Panorama fünf Impfstraßen mit insgesamt zehn Impfplätzen aufzubauen. Die ersten Impfungen für Erwachsene können voraussichtlich am 6. Dezember verabreicht werden, zwei der Impfstraßen sollen ausschließlich für Kinder von fünf bis elf Jahren genutzt werden. Hierfür muss allerdings noch die entsprechende Empfehlung der Ständigen Impfkommission für Fünf- bis Elfjährige sowie die Lieferung des Impfstoffs für Kinder abgewartet werden.

Unterstützung für die Kinderärzte

Eltern, die ihre Kinder im Zoo impfen lassen, sollen während der ersten vier Wochen des Angebots Freikarten für einen Zoobesuch in der laufenden Wintersaison erhalten. „Das Angebot im Zoo ist selbstverständlich nur eine Ergänzung zu den Impfungen bei dem jeweiligen Kinderarzt oder der Kinderärztin der Kinder“, betont Cora Hermenau, Gesundheitsdezernentin der Region. In Hannover und Umland leben rund 72.000 Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren. Das ergänzende Angebot im Zoo solle helfen, dem erwarteten Andrang nach der Freigabe des Impfstoffs für Kinder gerecht zu werden.

Bis der Impfstoff für Kinder da ist, können sich ab kommender Woche Erwachsene gegen das Coronavirus impfen lassen. In der Rotunde am Zoo sollen mehrere Impfstraßen zur Erst-, Zweit- und Boosterimpfung gegen das Coronavirus entstehen. „Wir waren schon mit dem Testzentrum am Zoo sehr erfolgreich. Jetzt gehen wir mit dem Impfangebot neue Wege und unterstützen damit die Impfoffensive der Region Hannover“, sagt Zoo-Chef Andreas M. Casdorff.

Regionspräsident Steffen Krach ist die Aktion ein besonderes Anliegen: „Die meisten Kinder haben verständlicherweise Angst vor einem Piks in den Arm. Wenn es mit der Impfung eine Freikarte für den Zoo gibt, bedeutet das, dass das Ganze auch eine schöne Seite hat. Am Ende werden sich die Kinder hoffentlich eher an die Tiere als an die Impfung erinnern.“

Angebot für Berufstätige stärken

Ebenfalls vom kommenden Montag an wird am Landtag geimpft. Das Bettengeschäft Kolbe hat sein Outlet am Bohlendamm 1 leergeräumt und an ein Ärzteteam vermietet, das dort terminlos Erst,- Zweit- und Drittimpfungen anbietet – und zwar täglich von 8 bis 22 Uhr. „Wir wollen vor allem das Angebot für Berufstätige verstärken“, sagt Mediziner Patrick Landsvogt, der mit seinem Kollegen Konstantinos Argiropoulos die Impfstelle betreibt. Die Menschen erhalten Vakzine von Biontech und Moderna, die Ärzte rechnen damit, täglich zwischen 600 und 800 Impfdosen zu verabreichen.

„Auf drei bis vier Monate stellen wir uns hier ein“, sagt Landsvogt. Warteschlangen werden sich wohl auch am Landtag nicht immer vermeiden lassen, „aber wir haben ein Einbahnstraßenkonzept entwickelt, das einen sehr schnellen Ablauf ermöglicht“. Menschen, die dann zum zweiten Mal am Bohlendamm gepikst werden, können sich in eine „Fast Lane“ einreihen – Überholspur ohne Wartezeit.

Von Susanna Bauch